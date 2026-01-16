Specialist inom OT-nätverk och säkerhet
2026-01-16
Vill du vara med och utveckla framtidens industri tillsammans med branschens skarpaste hjärnor? Då är det här du ska vara. Hos oss väntar uppdrag som kräver nyfikenhet, lösningsdriv och vass kompetens och som ger dig chansen att utvecklas i nya sammanhang. Tillsammans bidrar vi till en bättre morgondag och formar framtidens lösningar som gör skillnad för människor och samhälle.
Det här blir din rollI rollen som specialist inom OT-nätverk och säkerhet hos oss kommer du hjälpa våra kunder att säkra sina system för att effektivt och mer riskfritt kunna driva sin organisation framåt. Du kommer lösa tekniska problem kopplat till säkerheten hos våra kunder och antagligen vara inblandad i flera uppdrag/projekt samtidigt. Vi arbetar ofta tillsammans i team bestående av vassa kollegor.
Rollen innebär att:
Designa säkra ICS och OT nätverk i överensstämmelse med gällande lagar och standarder ex IEC 62443, Cyber Resilience Act (CRA).
Konfigurera servar, virtuella miljöer, brandväggar och nätverk.
Felsöka och administrera IT/OT-nätverk.
Stödja kunder med inom OT cybersäkerhet med bl.a nätverkssegmentering, brandväggar, övervakning och säker zon indelning.
Göra GAP- och riskanalyser för att identifiera säkerhetsrisker och lösa dessa tekniska utmaningar.
Vi har kontor på flera orter i Sverige och du har möjlighet att vara placerad vid det kontor som passar dig bäst.
Så här kommer du att briljeraSom person tror vi att du är innovativ, gillar att arbeta tillsammans med andra för att dela kunskap och hitta alternativa lösningar. Vill du fördjupa dig i de tekniska problemen, hitta alternativa lösningar och förstå konsekvenserna av vad man gör och inte gör?
För att lyckas i rollen:
Har du minst 5 års erfarenhet av IT/OT-nätverk alternativt PLC/SCADA-nätverk samt en ingenjörsutbildning eller motsvarande.
Har du kunskap om, och kan utforma lösningar i enlighet med, olika regelverk och säkerhetsstandarder som t.ex. IEC62443 och ISO27001.
Har du kompetens inom härdning, segmentering, brandvägg, DMZ och Remote Access.
Förstår du skillnaderna och utmaningarna mellan IT och OT.
Brinner du för samhällskritisk verksamhet inom industrin och bryggan mellan IT/OT.
Har du goda kunskaper i både svenska och engelska (tal och skrift).
Det är även meriterande om du har något av följande:
Certifiering så som CISSP, CompTIA, IEC 62443.
Bakgrund/kunskap inom automation eller energisektor.
Att vara en del av Team PV
Vi är ett konsultbolag som brinner för svensk industri, från digitalisering inom traditionell tillverkning till effektivisering av energisystem och allt däremellan. Inom Technology har vi en otrolig mångfald av kompetens, från världsledande experter inom produktionssystem till mångsidiga konsulter som vägleder kunden från första spadtag till färdiga fabriker.
Hos oss får du något annorlunda. Vi skiljer oss från traditionella konsultbolag genom vår unika kultur, den sticker ut och genomsyrar allt vi gör och vi är extremt stolta över att vara ett Great Place To Work, år efter år. Vissa säger att en kultur sitter i väggarna. Om vår hade gjort det, hade vi haft mjuka väggar. Välkommen till oss på Plantvision!
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, som är den 23 januari 2026.
Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Dorna Estakhri på 0730 844 321 eller dorna.estakhri@plantvision.se
Har du eget bolag och är intresserad av att samarbeta med oss som underkonsult?
I stället för att söka en specifik tjänst, connecta gärna med oss via vår karriärsida och ange att du är intresserad av att gå som underkonsult - så hör vi av oss när något passande dyker upp. Ersättning
