Special Pedagogue
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
IES Uppsala söker en speciallärare med bred ämnesbehörighet och erfarenhet, gärna matematik och NO, för arbete på högstadiet. Tjänsten är tillsvidare och har en omfattning på 80-100%. Du har stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. I uppdraget ingår att verka för en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektor, biträdande rektorer, pedagoger, och vårdnadshavare.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Arbeta direkt med elev/elever i mindre grupp
• Stötta med insatser i ordinarie klassrumsundervisning
• Kartlägga grupper och enskilda elevers behov - skriva pedagogiska kartläggningar
• Koordinera arbetet med överlämningar för de elever som börjar och slutar på skolan
• Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation samt påbyggnadsutbildning till speciallärare eller specialpedagog. Tidigare erfarenhet som lärare och speciallärare är meriterande, samt arbete med elever i särskild undervisningsgrupp.
IES Uppsala öppnade hösten 2011 med årskurserna 4-9 och är belägen i natursköna och expanderande Ulltuna. Skolan är tvåspråkig och följer svensk läroplan. Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en internationell och stimulerande miljö där engagemang, professionalism och det engelska språket är gemensamma nämnare. De akademiska förväntningarna är höga och vi arbetar för en lugn miljö där förutsättningarna för undervisning och lärande är goda. Du undervisar på svenska men behöver även goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Ersättning
