Special Pedagogue
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Speciallärarjobb / Österåker Visa alla speciallärarjobb i Österåker
2025-10-06
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Täby
, Danderyd
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Nu söker vi en utbildad specialpedagog till vår skola i Österåker.
Internationella Engelska Skolan har gjort stor skillnad för elever i 30 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Hos oss får du möjlighet att besöka världen fast på hemmaplan. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Vi strävar mot att vara en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och där alla tycker om att komma till skolan. Alla lärare har den berikande erfarenheten av att vara klassmentor tillsammans med en kollega. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i främsta rummet
IES Österåker är en skola för förskoleklass till årskurs 9 som öppnade i augusti 2024. När skolan är fullbelagd kommer den att ha cirka 600 elever fördelade på två parallella klasser per årskurs.
Att jobba på vår skola är att vara en del av en professionell gemenskap och samarbete. I vårt elevhälsoteam (Student Health Care Team, SHCT) ingår rektor, biträdande rektorer, två heltidsanställda skolsköterskor, skolpsykolog, kurator på heltid, specialpedagog, academic coordinator samt student care coordinator. Nu vill vi utöka vårt elevhälsoteam ytterligare och söker en utbildad specialpedagog.
Tjänstebeskrivning
Du kommer att arbeta med elever, stötta och handleda lärare i arbetet med att anpassa lärmiljön/utforma extra anpassningar. Du har ansvar att leda processen med kartläggningar och att skriva åtgärdsprogram. Ditt uppdrag innebär bland annat att arbeta med att utveckla lärmiljön och anpassa läromedel för elever. Du kommer även ansöka om tilläggsbelopp, organisera det systematiska arbetet med läsutveckling och analysera resultat samt implementera utvecklingsplaner.
Du är en tydlig och trygg ledare och har elevens måluppfyllelse i fokus. Dessutom har du ett lågaffektivt bemötande utifrån ett differentierat perspektiv i undervisningen och vill möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågan.
Vem är du?
• Du är en kvalificerad specialpedagog med erfarenhet av att arbeta med F-9
• Det är meriterande om du har grundskollärarutbildning, samt är förtrogen med Skolverkets styrdokument
• Du har kunskaper om och delar Internationella Engelska Skolans värderingar och ethos
• Du brinner för utveckling och ett kollegialt arbetssättFör mer information om vår skola, vänligen se www.osteraker.engelska.se
Vi ser fram emot din ansökan via IES Careers och hoppas att du vill bli en del av vårt team.
Glöm inte att bifoga både CV, personligt brev och lärarlegitimation. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Österåker Kontakt
Christina Aspgren christina.aspgren.osteraker@engelska.se +46 70-7756796 Jobbnummer
9541872