Spavärd/restaurang/reception

2026-01-19
Varbergs Kusthotell nysatsar och öppnar under våren två nya spavåningar och en helt nyrenoverad restaurang. På Severins kommer man servera fisk och skaldjur direkt från grillen, i nya och spännande serveringar. Flera av sommarens tjänster är extra flexibla, där du får prova flera avdelningar på hotellet. Några finns också på extratimmar.
Om dig
Positiv problemlösare med stor talang för service och värdskap, det är du! I våra kombinationstjänster får du träffa många av våra förväntansfulla gäster och du är en fena på att ta hand om människor. Du är noggrann, trevlig och vill göra gästens besök extra bra. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom servering då det kommer vara en stor del av tjänsten.Om tjänsten
Vi söker nu en serviceinriktad medarbetare till en kombinationstjänst inom spa, reception och restaurang, där du blir en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Servering och gästbemötande i vårt spa
In- och utcheckning i reception
Service och servering i restaurang och bar
Säkerställa hög service, kvalitet och ett professionellt bemötande
Fakta
Omfattning: 80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotellet vid Lilla Apelviken AB
(org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5
)
432 53 VARBERG
