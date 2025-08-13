Spare Part Specialist
2025-08-13
Om företaget
AP&T är en ledande aktör inom metall & fiberformning med fokus på plåtformningsindustrin. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhet, och vi är ständigt på jakt efter nya idéer och perspektiv. Vi designar, utvecklar och producerar produkter, processer samt tjänster inom plåtformningsindustrin, med huvuduppdraget att hjälpa våra svenska och internationella kunder till största möjliga framgång. Vi utvecklar och levererar kompletta produktionslinjer, enskilda pressar, automationer, ugnssystem och relaterade servicetjänster till kunder framför allt inom fordonsindustrin. I Sverige är vi placerade i Ulricehamn, Tranemo och Lagan. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka framtiden, samtidigt som du utvecklar dina färdigheter i en professionell miljö.
Allt vårt arbete utgår från våra värderingar;
Business Committed, Curiosity, och Believe in People.
Hos AP&T blir du en viktig del i arbetet med att skapa innovativa lösningar för våra kunder tillsammans med kompetenta, nyfikna och engagerade kollegor.
Hos AP&T kan du växa både som individ och tillsammans. Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda många olika spännande utvecklingsmöjligheter, antingen du vill bli bättre på ett specifikt område som du redan brinner för eller prova något helt nytt. Men vi är också tillräckligt små och informella för att alla ska känna sig delaktiga och engagerade i vad vi skapar tillsammans. Vi är både ett litet storföretag och ett stort småföretag.
Om rollen
Som reservdelsspecialist ansvarar du för att hantera förfrågningar, offerter och beställningar relaterade till reservdelar på ett professionellt och strukturerat sätt. Ditt huvudsakliga mål är att överträffa kundernas förväntningar genom att säkerställa snabba svarstider, korrekta leveranser och effektiva orderprocesser.Profil
Vi söker dig som är lösningsorienterad och snabbt hittar praktiska vägar framåt när utmaningar uppstår. Du har ett genuint teknikintresse och en nyfikenhet som gör att du vill förstå hur saker fungerar och ständigt utveckla din kompetens. Noggrannhet och struktur är en självklarhet för dig, och du arbetar metodiskt för att säkerställa korrekta leveranser och effektiva processer. Du är serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra, alltid med kunden i fokus. Med din kommunikativa förmåga bygger du goda relationer och uttrycker dig tydligt både på svenska och engelska. Dessutom är du flexibel och ansvarstagande, tar gärna initiativ och anpassar dig när förutsättningarna förändras.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Registrera och hantera offerter och beställningar av reservdelar.
Hantera reservdelsbeställningar relaterade till serviceuppdrag.
Upprätta korrekta fraktdokument och samordna transporter.
Kontrollera och godkänna inkommande fakturor relaterade till reservdelar.
Övervaka och uppdatera priser på reservdelar.
Identifiera och agera omedelbart vid avvikelser som kan påverka leveranser.Kvalifikationer
Utbildning på gymnasienivå inom exempelvis logistik, teknik eller handel.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Goda datorkunskaper och erfarenhet av affärssystem.
Körkort (kategori B)
Meriterande:
Tyska språket
Information om anställningen
Lön - Månadslön. Enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor - Heltid 100%. Dagtid.
Startdatum - Enligt överenskommelse.
Anställningsort - Ulricehamn eller Tranemo.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på AP&T erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, tjänstepension, flexibel arbetstid och kollektivavtal.
Läs mer om AP&T på www.aptgroup.com/company/about-apt
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta Manager Planning, Logistics & Spare Parts Linus Hall: linus.hall@aptgroup.com
