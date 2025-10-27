Spansklärare, åk 6-9
2025-10-27
Södervikskolan är en naturskönt belägen grundskola i Upplands Väsby kommun. Här arbetar ca 470 elever i åk 6-9 och drygt 50 vuxna.
Vi arbetar i fyra vertikala arbetslag i fina ändamålsenliga lokaler.
Nu söker vårt härliga gäng medarbetare Dig, som vill arbeta tillsammans med oss och undervisa våra elever i spanska. Du arbetar tillsammans med en annan spansklärare och andra lärare i moderna språk. Du delar mentorskapet i en klass med en kollega.
Södervikskolan sätter stort värde på trygghet och trivsel, för att våra elever ska må bra och kunna ta till sig undervisningen på bästa sätt.
Varmt välkommen med din ansökan, så ses vi snart. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: carina.bergsten@sodervikskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spansklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södervikskolan AB
(org.nr 556722-0347), http://www.sodervikskolan.se Jobbnummer
9576478