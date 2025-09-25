spadman q4
Randstad AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med kroppen, vara utomhus och samtidigt få användning för din tekniska förståelse? Just nu söker vi på Randstad en engagerad markarbetare till en av våra samarbetspartners inom fiberinstallation. Här får du chansen att arbeta med manuell grävning i samband med fiberinstallation - i ett mindre team där ansvar, goda kunddialoger och laganda och står i fokus.
Placeringsort: Etablering i Onsala, arbete runt Kungsbacka med omnejd.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag.
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Randstad på minst 6 månader, med stor möjlighet till förlängning eller direkt anställning hos kund.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Som markarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Handgrävning i olika typer av mark
Framdragning av fiberkabel i rör och kanalisation.
Enklare tekniska moment som kabeldragning, skarvning och tätning
Kontakt med kund på plats
Arbetet sker utomhus i alla väder, året om. Det är tungt, men också väldigt varierande. Du utgår tillsammans med ditt team från företagets etablering i Onsala och åker sedan till dagens arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Har BE-körkort
Trivs med att jobba fysiskt och utomhus.
Är tekniskt intresserad och har viljan att lära dig.
Är ansvarstagande och gillar att jobba i team.
Mycket goda kunskaper i svenska, då arbetet innebär mycket kundkontakt.
Det är väldigt meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av arbete med elrör, VA, fiber eller liknande markarbeten.Erfarenheter
Tjänster för nätverksinstallation
Installation av mindre elektrisk utrustning
Elinstallationsarbeten
Fiberoptiskt nätverk
Kabel för optisk fiberOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Ej specificerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9527075