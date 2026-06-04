Älskar du kaffe, affärer och att bygga relationer?
Rrebel Coffee Works AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vi letar efter dig som drivs av försäljning, trivs lika bra ute hos kund som i showroom och har ett genuint intresse för kaffe och hantverket bakom. Är det du? Då tycker vi att du ska börja jobba tillsammans med oss på rRebel.
Heltid, Stockholm Hökarängen
Vi fortsätter att växa och nu är det dags att hitta vår nästa säljare. Du kommer arbeta med både B2B- och B2C-försäljning och representera några av de starkaste varumärkena inom kaffemarknaden. Rollen är bred och kombinerar uppsökande försäljning, kundrelationer och arbete i vårt showroom.
Du kommer att arbeta nära vårt säljteam och tillsammans med Head of Sales driva och utveckla våra affärer framåt - både strategiskt och operativt.
Om rollen:
Vi söker en driven, självgående och social säljare som vill vara med och utveckla rRebels affär i Sverige och bidra till vår fortsatta tillväxt i Norden.
Du är bekväm med att ta eget ansvar, planera din vardag och arbeta mot tydliga mål. Samtidigt är du en lagspelare som trivs i ett tight team där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
• Uppsökande försäljning mot nya kunder
• Genomföra kundbesök och bygga långsiktiga relationer
• Följa upp och utveckla samarbeten med återförsäljare
• Utbilda återförsäljare och kunder inom produkter och sortiment
• Ta emot och guida kunder i vårt showroom
• Utföra och utveckla säljstrategier tillsammans med Head of sale
• Delta i och driva säljmöten
• Administrera affären från offert till fakturaKvalifikationer
• Erfarenhet av försäljning inom B2B och/eller B2C
• Stark förmåga att arbeta självständigt och målinriktat
• Erfarenhet från kaffebranschen eller produktutbud är meriterande
• Intresse för kaffe och produktutbud
• Van att arbeta med kundrelationer och bygga affärer långsiktigt
• God kommunikativ förmåga och social trygghet
• B-körkort
• Flytande svenska och god engelska
Anställningsform och omfattning
Tjänsten är heltid med önskat startdatum i september. Intervjuprocessen pågår under maj och juni.
Vi tillämpar provanställning i 6 månader, därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning, om båda parter är överens.
Vi erbjuder dig:
• En dynamisk arbetsmiljö
• Ett socialt arbete med mycket gemenskap och kundkontakt
• Chansen att utvecklas och vara med och påverka din roll
• Arbeta med några av marknadens starkaste varumärken
• Ett tight team med högt engagemang
• Självklart – Riktigt gott kaffe på jobbet!
Känns det här som en arbetsroll och en arbetsplats som passar dig, skicka in din ansökan med CV och personligt brev till [josefin@rrebel.se
]. Märk din ansökan "Customer success representative".
Vi ser fram emot att höra från dig!
Det här är rRebel
rRebel startade i Sverige år 2021 och vi som startade har över 15 års branscherfarenhet. rRebel finns i Norge (2007) och Danmark (2015). Vår främsta uppgift kommer alltid att vara att leverera den bästa kaffeutrustningen till företag och privatpersoner, där mötet mellan människan och kaffet alltid står i fokus.
Vi har vårt kontor och showroom i Hökarängen i Stockholm, och idag är vi sju personer som jobbar tillsammans. Med ödmjukhet och nyfikenhet är vår gemensamma vision att varje kaffeupplevelse ska vara något extra, och det hjälps vi åt att skapa oavsett våra roller eller arbetsuppgifter på rRebel. Med många år i branschen och en livslång kärlek till kaffet är vårt mål att hjälpa Sverige med rätt kaffeutrustning, och det gör vi bland annat genom att bara leverera det bästa från marknaden.
Vi arbetar med försäljning, installation och service av professionella espressomaskiner från La Marzocco, kvarnar och annan kaffesutrustning från bland annat Poursteady, Mazzer, Mahlkönig och TONE. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: josefin@rrebel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rrebel Coffee Works AB
(org.nr 559278-5157), https://www.rrebel.se
Hovmästarvägen 1 (visa karta
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123 54 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9948932