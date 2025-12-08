SPA-Terapeut/Hudterapeut, extra
2025-12-08
Åkerblads Hotell & Gästgiveri är ett familjeägt företag som varit i familjens ägor sedan 1400-talet. Idag arbetar 19:e-22:a generationen Åkerblad med ett starkt 50-manna team för att erbjuda gästerna en oförglömlig upplevelse.
Åkerblads Hotell & Gästgiveri består av 73 unika och personligt inredda gästrum samt ett Gästgiveri som erbjuder lokalt producerade råvaror av hög standard och klass för såväl weekendgäster som konferensgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor och har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité är en av hörnstenarna.
Vårt senaste tillskott i företaget är vår Spaavdelning där vi erbjuder 3 terapeutrum, 1 duo behandlingsrum, 1 hydroterapibad samt en spasvit, med egen bubbelpool och bastu. Spaavdelningen erbjuder även en nybyggd del med utomhuskälla och loungedel där poolbaren erbjuder svalka för gästerna. Gymmet, bastu och de exklusiva omklädningsrummen har fått sällskap av ett helt nytt poolområde.
Dina arbetsuppgifter...
Som Massör, SPA-terapeut och/eller Hudterapeut arbetar du i vår spaavdelning med att utföra behandlingar enligt vår SPA-meny. Vårt SPA-team arbetar med produkter från Maria Åkerberg och BABOR, erfarenhet och kännedom om dessa produkter ses som meriterande men inte ett krav. Vi tillhandahåller interna utbildningar om vårt behandlingsutbud och produkter.
Våra kunder är främst hotellgäster som besöker vårt hotell och önskar njuta avslappnande behandlingar.
I tjänsten ingår förutom att utföra behandlingar även produktförsäljning i vår shop & tillhandahålla förfriskningar till SPA-gästerna i väntloungen.
Arbetstiderna är varierande och anpassas efter SPA-avdelningens öppettider både under vardag och helg.
Kompetensprofil...
Som medarbetare på Åkerblads förväntar vi oss att du genomför ditt arbete med stort engagemang och kreativ förmåga. Vidare att du har en utpräglad känsla för kvalitet och service samt ett genuint intresse för att arbeta med människor, framförallt våra gäster, men även medarbetare och kollegor.
Du uttrycker energi genom ett tydligt och dynamiskt kroppsspråk och en positiv utstrålning. Vi tror att du är full av idéer och är försedd med en stor portion nyfikenhet.
Vi ser att din formella bakgrund är auktoriserad massör, hudterapeut och/eller spaterapeut. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet inom arbetsområdet spa, friskvård eller hälsa, och det är viktigt att du kan ta eget initiativ samt är beredd att arbeta helger.
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande arbete med stora möjligheter, både här och nu, men även för framtiden.
Information...
Stämmer ovanstående in på dig, är det just dig vi söker. Vi erbjuder en extraanställning under vintern. Samarbetet tillsätts enligt överenskommelse. Vi påbörjar en intervjuprocess från det att ansökningarna börjar anlända till oss. Du sänder din ansökan till oss via mail, spachef@akerblads.se
.
Vid frågor som berör tjänsten är du varmt välkomna att kontakta vår SPA-Chef på +46 (0)247-508 00.
Vi ser gärna att du sänder din ansökan till oss snarast möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan till SPA-teamet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: spachef@akerblads.se Arbetsgivare Åkerblads i Tällberg AB
(org.nr 556156-1027)
Sjögattu 2 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Jobbnummer
