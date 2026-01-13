Souschef till Täby Golfklubb
2026-01-13
Jobba i en naturskön miljö, i ett helt nytt restaurangkök!
Vi söker en driven och passionerad souschef för att stärka vårt köksteam och bidra till att skapa en unik matupplevelse för våra gäster.
Om Oss
Täby Golfklubb är en vacker 18-hålsbana som ligger mellan Täby och Vallentuna, intill Vallentunasjön. Vi värdesätter kvalitet, service och gemenskap. Vårt klubbhus och restaurang är en kulturminnesmärkt gård från slutet av 1800-talet som just nu genomgår en totalrenovering med ett helt nytt restaurangkök. Vi satsar mycket på restaurangen och söker därför en souschef som kan bidra till att skapa en ny era för vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som souschef på Täby Golfrestaurang kommer du att arbeta nära vår kökschef och dela ansvar för:
- Drift av service under lunch och à la carte
- Skapande av menyer och prepplistor
- Ledning av kökspersonalen och delegering av arbetsuppgifter
- Hjälpa till med beställningar och inköp
- Medverka i utvecklingen av vårt kök
Kvalifikationer
- Minst 5 års erfarenhet som à la carte-kock
- Kreativ och innovativ
- Tydlig kommunikationsförmåga
- Körkort och tillgång till bil är ett krav. Det går inte att ta sig till restaurangen kommunalt.
- Pratar svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder
- En kreativ och rolig arbetsmiljö
- Arbetstid och lön enligt kollektivavtal
- Ett team av passionerade kollegor som hjälps åt att rycka in när det behövs - "Vi hjälps åt!" är vårt motto!Om tjänsten
Inledningsvis en säsongsanställning från och med april till oktober. Möjlighet finns till förlängning över tex julbord. Arbetstiden är mestadels eftermiddagar och kvällar på vardagar. Vi ser också att du har möjlighet att jobba vissa helger (både lunch eller middag). Restaurangen har öppet till kl 20, alla dagar i veckan under golfsäsongen. Så ansöker du
För att ansöka, skicka CV och personligt brev till skalhamragard@tabygk.se
Sista datum för ansökan är 1 februari 2026, men intervjuer kan ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: skalhamragard@tabygk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Golf AB
(org.nr 556716-1327), https://tabygk.se/
Skålhamravägen Skålhamra Gård (visa karta
)
187 70 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9682430