Souschef Säsong
Swedish chef AB / Kockjobb / Nacka Visa alla kockjobb i Nacka
2026-06-22
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Vill du arbeta på en av Stockholms vackraste restaurangplatser med utsikt över vattnet och naturen runt Velamsund?
Långa Raden Velamsund söker nu en souschef för säsongsanställning fram till sista augusti med möjlighet till förlängning. Vi är en populär sjökrog med fokus på vällagad mat, god service och en varm, familjär atmosfär.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som souschef arbetar du nära kökschef och restaurangledning. Du är med och säkerställer hög kvalitet i köket, leder arbetet under service och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela arbetet i köket
• Delta i den dagliga driften och servicen
• Säkerställa kvalitet och presentation av maten
• Vara delaktig i planering, beställningar och egenkontroll
• Stötta och utveckla övriga medarbetare i köket
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som souschef eller kock med ledaransvar
• Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Trivs i ett högt tempo
• Har god samarbetsförmåga
• Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet
Vi erbjuder:
• En arbetsplats i unik skärgårdsmiljö
• Möjlighet att påverka och bidra med idéer
• Personalboende finns vid behov
• Säsongsanställning omgående till augusti
Om Långa Raden Velamsund
Långa Raden är en klassisk sjökrog i natursköna Velamsund. Vi serverar lunch och à la carte med fokus på svenska smaker och utvalda franska influenser. Hos oss står gästupplevelsen, kvaliteten och den familjära känslan i centrum.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan till info@langaraden.se
och märk den med "Souschef".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: info@langaraden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Chef AB
(org.nr 559432-6216)
Velamsundsvägen 37 (visa karta
)
132 36 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
Wärdshuset Långa Raden Jobbnummer
9972181