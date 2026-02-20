Souschef Konditori
2026-02-20
Visa alla jobb hos AB Nya Grand Hotel i Stockholm
OM GRAND HÔTEL: Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke i hjärtat av centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga lyxhotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med kontinuerlig utveckling och förfining. Vi söker nu en passionerad och erfaren Pastry souschef som kommer att spela en nyckelroll i vår resa att sätta Grand Hôtels konditoriavdelning på kartan och göra det ikonisk.
OM ROLLEN I rollen som Pastry souschef på Grand Hôtel kommer ditt huvudsakliga uppdrag att vara att aktivt delta i utvecklingen av ett nytt och innovativt koncept för konditoriavdelningen. Vi gör en stor satsning på vår konditoriverksamhet, vilket innebär att du tillsammans med den andra souschefen, Assisterande Head Pastry chef samt Head Pastry Chef kommer att arbeta intensivt med att utveckla och coacha teamet genom denna resa.
Dina närmaste kollegor blir ett dedikerat team av konditorer, som du ansvarar för att coacha, inspirera och arbetsleda under skiften.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Vara teamledningens förlängda arm: Säkerställa att våra högt satta standards efterlevs och att avdelningen arbetar både proaktivt och enhetligt.
Stark organisatorisk förmåga: säkerställa välfungerande lagernivåer samt planera och effektivisera produktionen på kort och lång sikt.
Ha ett starkt fokus på kvalitet: säkerställa att bakverk håller hög och jämn standard
Vara pålitlig: säkerställa att deadlines hålls, ta ansvar för eventuella misstag och agera lösningsorienterat
Kontinuerligt utveckla och utbilda teamet: etablera hållbara arbetsmetoder, leda genom gott exempel samt utveckla konditorernas förmåga att arbeta självständigt.
Säkerställa att avdelningen följer alla miljö- och hygienstandarder (HACCP).
VEM ÄR DU? För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Inspirerande: du kan på ett naturligt sätt leda teamet mot ett gemensamt mål.
Lösningsorienterad: du hittar snabbt lösningar på både små och stora problem.
Noggrann: du har ett starkt detaljfokus och ett ständigt engagemang för hög kvalitet.
Entusiastisk: du bidrar dagligen med positiv och stabil energi till teamet.
Nyfiken: du söker förståelse för helheten och sammanhang för att arbeta mer proaktivt och kreativt.
Passionerad: du brinner för ditt hantverk och arbetar med engagemang, höga ambitioner och stolthet.
Ambitiös: du drivs av att utvecklas, ta större ansvar och nå högt uppsatta mål.
Diplomatisk: du kan anpassa din kommunikation och bemöta hotellgäster och kollegor på ett professionellt och effektivt sätt.
Vidare ser vi även att du har:
Minst 5 års erfarenhet som konditor, med en gedigen bakgrund inom konditorihantverket och dokumenterad erfarenhet av att skapa högkvalitativa desserter och bakverk.
Formell kock- eller konditorutbildning samt erfarenhet från femstjärniga verksamheter är meriterande.
Erfarenhet från en liknande roll med ansvar för teamledning är meriterande
Möjlighet att arbeta enligt ett roterande schema, inklusive kvällar och helger.
Flytande kunskaper i både svenska och engelska; ytterligare språkkunskaper är meriterande.
VI ERBJUDER:
En tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Personalrabatter och förmåner inom Grand Group.
Lön och tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller. Vi motser din ansökan senast 31/3- 2026.
Om du är redo att ta din karriär inom konditori till nästa nivå och bli en del av Grand Hôtels spännande framtid, ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Detta är ett heltidsjobb.
AB Nya Grand Hotel
(org.nr 556028-5941), https://careers.grandhotel.se
Södra Blasieholmshamnen 8 (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Grand Hôtel Stockholm
9754882