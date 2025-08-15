Souschef Elite Palace Hotel
2025-08-15
Souschef med kärlek till det italienska köket
Har du känsla för smaker, öga för detaljer och ett hjärta som klappar extra hårt för Italien? Nu har du chansen att bli en del av Panza - en modern trattoria i Vasastan som sedan förra hösten bjuder gästerna på en autentisk smakresa genom Italien.
Om oss Panza erbjuder en genuin smakupplevelse från Italien, med rätter skapade för att tillfredsställa både foodies och älskare av det italienska köket. Vår meny är utformad med kärlek och respekt för de italienska råvarorna och traditionerna - men alltid med vår egen moderna twist. Som modern trattoria leker vi med färg och detaljer, och flörtar med italiensk postmodernism. Här kombineras en avslappnad atmosfär med högkvalitativa smaker och en varm, välkomnande service.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Operativt ledarskap: Leda och stötta köksteamet i det dagliga arbetet, dag och kväll.
Kvalitetssäkring: Säkerställa att alla rätter håller högsta standard vad gäller smak och presentation.
Menyutveckling: Arbeta nära köksmästaren för att utveckla och uppdatera menyn, med fokus på italienska smaker och kreativa inslag.
Planering och organisation: Delta i schemaläggning och resursplanering för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.
Råvaruhantering: Beställa, ta emot och kontrollera leveranser av råvaror, samt se till att förvaringen sker korrekt.
Ekonomi och svinnkontroll: Bidra till att minimera svinn och hålla kostnader inom budget.
Hygien och säkerhet: Säkerställa att HACCP-regler och kökets hygien- och säkerhetsstandarder följs.
Utbildning och utveckling: Introducera och utbilda nya medarbetare i rutiner, arbetssätt och kökets kultur.
Problemlösning: Hantera oväntade situationer i köket med lugn och professionalism.
Kreativt bidrag: Komma med idéer till kampanjer, temakvällar eller säsongsbetonade menyer.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som souschef eller i en liknande ledande roll inom restaurang.
Brinner för det italienska köket och har god kunskap om dess råvaror och tekniker.
Är en trygg och inspirerande ledare som kan motivera och utveckla köksteamet.
Har ett öga för detaljer och kompromissar aldrig med kvalitet.
Är kreativ och nyfiken, med vilja att bidra med nya idéer till menyer och koncept.
Har kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Trivs i en dynamisk och ibland intensiv miljö där samarbete och kommunikation är avgörande.
Har god förståelse för köksekonomi, råvaruhantering och hygienregler.
Vi erbjuder En möjlighet att kliva in i ett redan uppskattat koncept och sätta din prägel på köket. Hos Panza blir du en del av ett passionerat team där kreativitet, kvalitet och kärleken till Italien står i centrum - och där vi fortsätter att utveckla och överraska våra gäster. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/ Arbetsplats
Elite Hotels Kontakt
Jessica Carlde jessica.carlde@elite.se Jobbnummer
9460907