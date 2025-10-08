Souschef
2025-10-08
Är du en naturlig ledare i köket som brinner för både mat och människor?
Prinsen söker nu en sous chef - en central roll där du både lagar mat på hög nivå och är med och driver köket framåt tillsammans med köksmästaren. På Prinsen är köket hjärtat, och som sous chef är du en av de viktigaste kuggarna i maskineriet.
Här möter du ett kök med stolta traditioner, ett högt tempo och en vardag där professionalism och passion går hand i hand. Du får chansen att växa i din ledarroll, samtidigt som du arbetar nära skickliga kollegor som delar din kärlek till mat och service.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Leda och stötta kockar i det dagliga arbetet.
Ansvara för mise en place, kvalitetssäkring och service.
Delta i planering av menyer och råvarubeställningar.
Vara köksmästarens högra hand och ta ansvar vid hens frånvaro.
Säkerställa att rutiner för hygien, renlighet och effektivitet följs.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet från köksarbete på hög nivå.
Är trygg i både ledarroll och praktiskt arbete i köket.
Har struktur, ordning och kan inspirera andra.
Trivs med ansvar, kommunikation och problemlösning i vardagen.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där historia möter nutid. Vi vill att du, tillsammans med ditt team, bidrar till att varje service blir en upplevelse som överträffar gästernas förväntningar. Som sous chef på Prinsen får du inte bara ett ansvarsfullt och utvecklande uppdrag - du blir också en del av en restaurang som är en självklar del av Stockholms restaurangscen.
Kollektivavtal finns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: karl.mogren@restaurangprinsen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Prinsen i Stockholm AB
(org.nr 556204-5582)
Mäster samuelsgatan 4 (visa karta
)
111 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Prinsen Jobbnummer
9547756