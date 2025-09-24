souschef
2025-09-24
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Visa alla jobb hos Hemma i Lidköping AB i Lidköping
Sous Chef - Hemma Hos Benjamin
Vi söker nu en driven och erfaren Sous Chef som vill vara en del av vårt köksteam och tillsammans med köksmästaren utveckla både maten och arbetsplatsen.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Som Sous Chef är du köksmästarens högra hand. Du ansvarar för att köket fungerar smidigt i vardagen och att kvalitén på maten alltid håller högsta nivå. Rollen innebär både praktiskt arbete i köket och ett ledande ansvar för teamet.Dina arbetsuppgifter
Leda köksteamet vid köksmästarens frånvaro
Kvalitetssäkra råvaror, tillagning och uppläggning
Planera och organisera köksarbetet
Bidra till menyutveckling och nya rätter
Ansvara för hygien, egenkontroll och rutiner i köket
Vara med och utbilda, motivera och utveckla kökspersonalen
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet inom á la carte/restaurangkök
Är van vid att ta ansvar och leda personal
Har ett stort matintresse och gärna idéer kring meny och smaker
Är stresstålig, organiserad och flexibel
Har god samarbetsförmåga och ett positivt ledarskap
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med fokus på kvalitet och trivsel
Möjlighet att utvecklas och växa i rollen
En arbetsmiljö där vi värnar om laganda och glädje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: koket@hemmahosbenjamin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemma i Lidköping AB
(org.nr 559389-8397), https://hemmahosbenjamin.se/
Nya stadens torg 4
)
531 31 LIDKÖPING Arbetsplats
Hemma hos Benjamin Jobbnummer
9525423