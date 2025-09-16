Souschef
Scandic Hotels AB / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
2025-09-16
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels AB i Halmstad
, Helsingborg
, Lund
, Borås
, Härryda
eller i hela Sverige
Souschef till Scandic Hallandia
Oavsett varför våra gäster kommer till oss, är ett varmt välkomnande och en fantastisk måltidsupplevelse något som gör skillnad. Som Souschef på Scandic Hallandia är du en nyckelperson i köket och en viktig del av helhetsupplevelsen på hotellet.
Hos oss får du ta stort eget ansvar och vara med och utveckla både service och arbetssätt i takt med att omvärlden förändras. Vi tror på att du får växa och bidra med din kompetens - och att vi har roligt tillsammans på jobbet!
Om rollen
Som Souschef ansvarar du för att planera, förbereda och tillaga mat samt presentera den på ett tilltalande sätt. Du arbetsleder och fördelar arbetet i köket och ersätter Head Chef vid dennes frånvaro.
I rollen ingår även:
- Beställningar, inventering och menyutveckling i samråd med Head Chef
- Att säkerställa att kökets rutiner och checklistor följs
- Att introducera och handleda nya medarbetare och praktikanter
- Att hantera bokningar och delta aktivt i service
- Att rapportera avvikelser och gästklagomål
- Att bidra till en god arbetsmiljö och samarbete över avdelningar
Du har rätt att fatta nödvändiga beslut för att arbetet ska bedrivas säkert och effektivt, och du ansvarar för att lagar och regler kring livsmedel och alkohol efterlevs.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett brinnande matintresse, är smaksäker och har öga för detaljer. Du är en lagspelare som tar ansvar och har ett genuint värdskap gentemot våra gäster. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
- Gymnasial utbildning inom hotell och restaurang eller motsvarande praktisk erfarenhet
- Mycket god kunskap om livsmedelshantering och HACCP
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kök och restaurang
- God administrativ förmåga och vana vid digitala verktyg
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- Erfarenhet av arbetsledande befattning är meriterande
Personliga egenskaper som lyhördhet, ansvarstagande och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt är viktiga för att trivas och lyckas i rollen.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi tar emot ansökningar via vår hemsida och rekryteringen sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att söka!
I denna rekrytering använder vi ett enklare servicetest som en del av urvalet.
BRING YOUR CULTURE, BUILD OURS.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO
BE YOU
BE CARING
BE BOLD
Läs mer på våra kärriärsidor! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9510172