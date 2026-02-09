Sous-chef till Solna
Vill du leda vardagen i köket - och skapa mat som verkligen gör skillnad på riktigt!
Som sous-chef på Livet blir du köksmästarens närmaste partner och en nyckelperson i den dagliga produktionen. Du leder nära teamet, säkrar smak och struktur och utvecklar moderna, hållbara rätter som ger energi till många - varje dag.
Här får du tempo, ansvar och stora möjligheter att påverka meny, arbetssätt och kultur i ett kök med höga ambitioner och varm laganda.
Livet är en del av Coors restaurang- och bistroverksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, där vi varje dag serverar mat som gör verklig skillnad för vårdpersonal och besökare.
Om Coor och Livet
Coor är en trygg arbetsgivare med en varm, inkluderande kultur där vi utvecklar både människor och verksamheter. Vi är stolta över att skapa matupplevelser där kvalitet, omtanke och hållbarhet möts - varje dag.
På Livet driver vi två enheter:
- Restaurang - buffélunch för ca 800 gäster per dag
- Bistro - ca 150 gäster per dag
Vår ambition är tydlig: Vi ska vara bäst på det svåra - även i köket.
Om rollen
I rollen som sous-chef är du den som skapar trygghet, struktur och arbetsglädje i köket. Du arbetar nära både köksmästaren och teamet och blir en naturlig ledare i vardagen, särskilt när det är mycket att göra. Hos oss får du vara med och forma en modern och hållbar matproduktion i stor skala.
Dina ansvarsområden:
Ledarskap & Drift
- Stötta köksmästaren i att leda, coacha och utveckla köks- och diskteamet (ca 12 personer).
- Vara en närvarande arbetsledare i det dagliga arbetet.
- Säkerställa att rutiner, policys och egenkontroll följs.
- Bidra till god arbetsmiljö och teamkänsla.
Matlagning & Kvalitet
- Arbeta operativt med matlagning och produktion i både restaurang och bistro.
- Säkerställa hög kvalitet, smak och presentation.
- Bidra till menyutveckling med fokus på hållbara och moderna rätter.
- Upprätthålla höga krav på hygien och livsmedelssäkerhet (HACCP).
- Arbeta svinnsmart och klimatsmart med minskat CO2-avtryck och minskad användning av nötkött.
Planering & Administration
- Delta i beställningar, leveranskontroller, inventering och varuflöde.
- Följa upp matsvinn och bidra till att verksamheten når sina mål.
- Arbeta i våra system (meriterande: Rillion, Quinyx, Klimato, Martin & Serveras inventeringssystem).
- Bidra till effektiva rutiner och struktur i köket.
Vem är du?
Du trivs när det händer mycket och när du får vara nära både mat och människor. Du leder genom att vara närvarande, prestigelös och omtänksam, och du skapar trygghet runt dig - även när tempot är högt.
Du tänker strukturerat och metodiskt, prioriterar klokt när trycket är som störst och har alltid blicken på kvalitet och helhet. Hållbarhet är en naturlig del av hur du jobbar och lagar mat. Framför allt är du en lagspelare som bygger kultur och arbetsglädje varje dag.
Vi söker dig som har
- Relevant utbildning och flera års erfarenhet som sous-chef eller i liknande roll
- Erfarenhet från större lunchverksamhet, gärna kombinerat med à la carte eller catering
- Mycket goda kunskaper inom livsmedelshygien, allergener och hållbar matproduktion
- Möjlighet att arbeta tidiga morgnar - passen startar kl. 06.00
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Måndag-fredag 06:00-15:00
- Startdatum: feb/mars 2026
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
