Soros Consulting söker vikarierande förhandlingschef
2026-01-09
Soros Consulting söker en erfaren vikarierande förhandlingschef för ett kvalificerat uppdrag inom offentlig verksamhet. Uppdraget avser ersättning av ordinarie förhandlingschef under tjänstledighet och omfattar både strategiskt och operativt ansvar inom det arbetsrättsliga området.
I rollen ansvarar du för att leda och samordna arbetsrättsliga frågor, centrala fackliga förhandlingar och samverkansforum på myndighetsnivå, med särskilt fokus på kollektivavtalsförhandlingar. Du arbetar såväl strategiskt som operativt och förväntas kunna fatta självständiga beslut samt ge kvalificerat stöd till verksamheten i avtals-, villkors- och arbetsrättsliga frågor.
Uppdraget innefattar även ansvar för bedömning och beslut avseende lokala omställningsmedel, stöd i lönebildningsarbetet inklusive lönerevision och lönekartläggning, samt genomförande av utbildningar inom arbetsrätt, samverkan och villkorsfrågor. Rollen är dessutom en aktiv del i HR:s digitaliseringsarbete, med särskilt ansvar för att säkerställa att avtals- och villkorsregler fungerar korrekt vid implementation av nytt lönesystem.
Uppdragsperiod
Startdatum: 2026-03-02
Slutdatum: 2026-10-31
Option till förlängning upp till 12 månader.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom personalvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet av arbetsrätt, kollektivavtal och fackliga förhandlingar
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt leda kollektivavtals- och MBL-förhandlingar
Erfarenhet av självständigt beslutsfattande i avtals- och förhandlingsfrågor
Erfarenhet av operativt arbete med avtal, villkor och lönebildning
Erfarenhet från rollen som förhandlingschef inom offentlig verksamhet
Meriterande
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt, särskilt lönesystem
Erfarenhet av avtal kopplade till oregelbunden arbetstid
Erfarenhet från statlig myndighet eller affärsdrivande verksamhet
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialiserat konsultbolag som matchar organisationer med senior kompetens. Vi levererar erfarna konsulter som snabbt kan ta ansvar och skapa värde i komplexa uppdrag.
