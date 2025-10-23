Sonograf
2025-10-23
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Det här är vi
Radiologin ingår i verksamhetsområde Diagnostik och service inom Sjukhusen i väster och finns på samtliga fyra sjukhus i förvaltningen.
I verksamhetsområdet ingår förutom radiologi även Sjukvårdsapotek VGR SV och Medicinsk teknik. Radiologiverksamheten består av fyra allmänradiologiska enheter som är helt digitaliserade med modern utrustning. Enheterna bedriver förutom konventionell röntgen även MR-, DT-, ultraljuds- och interventionsverksamhet. Inom radiologin i Sjukhusen i väster arbetar idag ca 140 medarbetare.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande arbete där du gör skillnad varje dag. Hos oss vågar vi testa nytt, utvärdera och skruva på olika sätt att arbeta. Vi är måna om varandra, har roligt tillsammans och brinner för radiologi, samarbete och lärande. Vi är väldigt generösa med vår kunskap och har under många år arbetat med att bygga upp en trygg miljö för utveckling och lärande. Trivseln hos oss skapas genom flexibilitet och ett gemensamt ansvar, något vi värdesätter högt och värnar om varje dag!
Det här får du arbeta med
Då rollen som sonograf är ny inom Sjukhusen i väster får du möjlighet att vara med att införa och utveckla yrkesrollen i vår verksamhet. Du utför och dokumenterar ultraljudsundersökningar på flera sjukhus inom Sjukhusen i väster men har din huvudsakliga placering på Högsbo närsjukhus. Eftersom du förväntas utföra arbetsuppgifter som en radiolog tidigare utfört kommer du organisatoriskt att höra till läkargruppen i Alingsås och ha enhetschefen för läkarna där som chef.
Vi söker
Vi söker en engagerad sonograf eller biomedicinsk analytiker med god kompetens inom ultraljud. Du bör vara trygg i din yrkesroll, noggrann, ansvarstagande och ha ett gott bemötande. Eftersom tjänsten innebär arbete på flera olika sjukhustomter är det viktigt att du uppskattar och trivs med den flexibiliteten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker medarbetare som kompletterar vår grupp!
Så här gör du om du är intresserad
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till enhetschef Mari Henning, 070-268 31 61, epost: mari.henning@vgregion.se
.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2025-10-23
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
