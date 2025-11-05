Sömmerska till Ystad
2025-11-05
SES Protection i Ystad växer och behöver nu en sömmerska till!Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
SES Protection är en del av nordiska SES Group som specialiserar sig på utveckling och leverans av högteknologiska integrationslösningar till totalförsvaret. Inom SES Group ingår även företagen Conlog Oy, Ritek AS och SES Integration.Arbetsuppgifter
Arbetet består av att klippa ut och sy, såväl specifika delar som hela skyddsdräkter, utefter mönster. Du kommer framför allt att sy i plast- och gummimaterial.
Arbetstid dagtid till en början, men då produktionen förväntas växa kommer sannolikt tvåskifts-arbete att bli aktuellt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har jobbat med sömnad av något slag. Du kan jobba utefter mönster, är noggrann och kvalitetsmedveten.
På SES jobbar man tillsammans mot gemensamma mål, så det krävs att du är en lagspelare.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
För mer information om tjänsterna kontakta Catharina Holgersson, 0417-77 99 82
Tillträde enl överenskommelse.
Ansök direkt då alla ansökningar behandlas löpande!
Tjänsten börjar med provanställning som förväntas övergå i tillsvidareanställning.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Kontakt
Catharina Holgersson catharina@wikan.se 0417-779982 Jobbnummer
9590008