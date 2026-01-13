Sommarvikarierande fysioterapeut
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Inom ramen för vårt engagemang för att ge högkvalitativ vård och omsorg söker vi nu sex fysioterapeuter för semestervikariat inom Vård- och omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation.
Som fysioterapeut kommer du att inta en central roll där du fokuserar på att möjliggöra individens självständighet. Dina ansvarsområden inkluderar bedömningar, personlig hjälpmedelsförskrivning och rehabilitering samt samverkan i multiprofessionella team. Du arbetar antingen mot patienter inom hemrehabilitering eller vårdboende.
Arbetet består av varierade arbetsuppgifter och patientgrupper, vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar i arbetet. I arbetet ingår även dokumentation och administration.
Din arbetsplats
Vikariatet sträcker sig från 2026-06-08 till 2026-08-14, med arbete under dagtid, måndag till fredag. Din arbetsplats kommer att vara belägen på Ålerydsvägen 7 i Linköping. Här får du möjlighet att inte bara utföra ett meningsfullt arbete utan också vara en aktiv del av en större arbetsgrupp som främjar kompetensutbyte och utveckling.
Fysioterapeuter inom Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar inom hälso- och sjukvården och är verksamma i både öppna vårdformer och vårdboenden. Vårt främsta uppdrag är att erbjuda kommunens medborgare en kvalitetssäker vård inom rehabiliteringsområdet. I vår verksamhet arbetar flera olika professioner såsom sjuksköterskor, undersköterskor med olika specialistutbildningar samt arbetsterapeuter och andra fysioterapeuter.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller står inför att bli det. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som fysioterapeut eller av att arbeta inom vård och omsorg.
Arbetet innefattar mycket patientkontakt och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har datorvana och gärna erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. Du behöver kunna cykla och även ha B-körkort för manuell växellåda, då cykling/körning i tjänsten förekommer.
Vi söker dig som är drivande i ditt arbete och kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Du har ett flexibelt arbetssätt och kan ställa om utifrån verksamhetens behov och förändringar. I dina möten med patienter och kollegor är du lösningsfokuserad och lyhörd samt har ett professionellt förhållningssätt. Du har lätt att samarbeta med andra men kan också ta egna initiativ och är delaktig i verksamhetens utveckling.
Övrig information
Tillträde: 2026-06-08
Tillträde: 2026-06-08
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-08-14
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 6
Ref. nr: 16499
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan? Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Maria Ekfeldt maria.ekfeldt@linkoping.se 013-29 41 04 Jobbnummer
9681926