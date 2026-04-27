Sommarvikarierande Budbilschaufför sökes till BilXtra i Jönköping!
BilXtra Sweden AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-04-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BilXtra Sweden AB i Jönköping
Nu tar vi nästa steg på BilXtra i Jönköping och stärker vårt team med ytterligare personal.
Som budbilschaufför hos oss kommer du vara en nyckelperson i arbetet med våra kunder och hur de uppfattar oss. Din personliga framtoning är därför viktig och självklart har du också ett intresse av att arbeta med bildelar. Du ska vilja och kunna engagera dig i mötet med kunden och ha förmågan att ge våra kunder det där lilla extra som gör att de kommer tillbaka till just oss!
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under sommarmånaderna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta aktivt med försäljning och ordermottagning
Hålla god ordning och reda samt organisera varor och produkter
Köra och leverera varor med budbil
Säkerställa att leveranser och returer från kunden tas emot på lager och behandlas på korrekt sätt
Aktivt arbeta med lagerhantering
För oss som arbetar på BilXtra är mångfaldsfrågor en viktig del i vår vardag. Vi strävar efter en högre representation av medarbetare med internationell bakgrund, jämnare könsfördelning samt en åldersstruktur som på bästa sätt speglar våra kunder.
Din profilSom person är du driven, har ett stort tekniskt intresse och är flexibel. Du är självgående och kundorienterad samt strävar efter att ge en så bra service som möjligt till kunden. Vidare ser vi gärna att du har en fordonsteknisk utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet från branschen. B-körkort och god datorvana är ett krav.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande och tjänsten kan därför tillsättas tidigare än angett slutdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Är du intresserad av ett utvecklande arbete - välkommen med din ansökan!Tjänstens omfattning
Tidsbegränsad anställning under juni, juli och augusti
Heltid, 100%
Start enligt överenskommelse
Lönesättning enligt kollektivavtal
PersonuppgiftshanteringBilXtra Sweden AB, org.nr. 556509-7861, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: se.meko.com/media/tlypjio4/integritetspolicy-rekrytering-meko_v2604.pdf
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort test. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail i samband med att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.
BilXtra startades i januari 2019. Vi startade BilXtra genom att förvärva 3st verksamheter:
Thells i Malmö
Tegnaby Bildemontering
Bildelsgrossisten i Jönköping
Tanken med att starta BilXtra var att konkurrensutsätta etablerade verksamheter i branschen, men även vara ett alternativ mot att importera delar från Europa. Vi har idag gått från de 3 verksamheterna till att ha 35 st butiker runtom i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Heltidsjobb. Arbetsgivare BilXtra Sweden AB
(org.nr 556509-7861)
553 03 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9878815