Sommarvikarier till Rättsmedicinalverket i Linköping
2025-12-12
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi laborativa sommarvikarier till den rättskemiska laboratorieenheten i Linköping. Vid enheten arbetar vi med flera olika avancerade analystekniker som exempelvis LC-MS-MS, LC-QTOF och immunokemi. Enheten är indelad i flera grupper och arbetar på uppdrag från bland andra Polismyndigheten, Kriminalvården och den rättsmedicinska avdelningen. Inom enheten finns hög kompetens, en bred utbildningsbakgrund och interna utbildningar av hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid en god arbetsmiljö med verksamhetsanpassade lokaler och samspel kollegor emellan.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som gillar praktiskt laborativt arbete. Tjänsten innebär självständigt arbete i den löpande rutinverksamheten med fokus på analyser av alkoholer, läkemedel och narkotika i biologiskt material. Arbetet innehåller både laborativa och administrativa uppgifter. Här får du använda din tekniska och laborativa kompetens. Du arbetar självständigt men har också dagligt samarbete med kollegor på hela enheten.
Här kan du se en film/intervju med några medarbetare från enheten: Laboratoriejobb som gör skillnad - Rättsmedicinalverket
• Du har genomfört minst tre terminer på naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetet.
• Då vårt ledningssystem och våra instruktioner är formulerade på svenska måste du ha mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal
som skrift.
Meriterande:
• Aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och av de tekniker vi använder.
Personliga egenskaper och förmågor
Arbetet kräver att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Det är också viktigt att du har en god samarbetsförmåga, ett flexibelt förhållningssätt och att du trivs med rutinarbete.
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i ca 10 veckor med tillträde under vecka 23 eller 24. Arbetstiden är normalt förlagd till vardagar med möjlighet att tillämpa flexibel arbetstid. RMV tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket kan det komma att följa en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra med svar i rättskedjan?
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-01. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta någon av gruppcheferna Elin Jesmin, Ewa Rohnström, Jenny Tomsson eller Therese Widerstedt via växeln på tel.nr. 010-483 41 00. Våra fackliga företrädare nås också via växeln. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för OFR/ST Selma El Hadi och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar toxikologer, biomedicinska analytiker, biologer, kemister, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi (RG/RK) analyserar prover för att bland annat identifiera avlidna, fastställa faderskap och för att spåra och fastställa koncentration av alkohol, narkotika, läkemedel och dopingpreparat. Avdelningen är placerad i Linköping och består av fyra enheter: rättsgenetiska laboratorieenheten, rättskemiska laboratorieenheten, utredningsenheten och enheten för verksamhetsstöd.
Det här gör vi:
Rättsgenetik - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
Rättskemi - Rättsmedicinalverket (rmv.se) Ersättning
