Sommarvikarier till Neuberghska Ålderdomshemmet

Arbetsplats: Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet, Göteborg
Tjänst: Undersköterska, dag/kväll/natt och varannan helg.
Omfattning: Deltid
Tillträde: enligt överenskommelse med fokus på perioden v 25-33.
Om oss: Vi är ett särskilt boende med judisk profil där vi kombinerar hög kvalitet i vård och omsorg med respekt för tradition, kultur och identitet. Hos oss möts äldre i en trygg och hemtrevlig miljö där måltider, högtider och vardagsliv präglas av omtanke och gemenskap. Din roll som omsorgspersonal ansvarar du för: Att ge trygg och individanpassad omvårdnad under arbetspasset. Du behöver vara uppmärksam på förändringar i de boendes hälsa och välbefinnande. Du dokumentera enligt gällande rutiner för SoL och rapporterar till HSL. Du samarbetar med kollegor, sjuksköterska och övrig personal. Du bidra till en lugn och respektfull miljö för de boende.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Krav
Vi söker dig som har erfarenhet av äldreomsorg och dig som vill lära dig och få en lärdom för livet i empatiskt bemötande och att se andras behov. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, gärna omsorg om personer med kognitiv svikt. Är trygg, ansvarstagande och självständig. Har god samarbetsförmåga och kan skapa tillit i mötet med andra. Har ett respektfullt förhållningssätt och delar vår värdegrund.
Svenska i tal och skrift är ett krav, ytterligare språk är meriterande. Så ansöker du
