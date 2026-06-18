Distriktssäljare B2B - Promera & Cordena Umeå
Klinggruppen AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-06-18
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Vill du ha ett jobb där du gör verklig skillnad för dina kunder, bygger långsiktiga relationer och samtidigt har möjlighet att skapa en mycket attraktiv egen inkomst?
Vi på Klinggruppen söker nu fler drivna distriktssäljare som vill vara med och utveckla våra två växande affärsområden – Promera och Cordena.
Hos oss får du möjligheten att representera två starka varumärken som hjälper företag att skapa både säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Genom vårt breda erbjudande inom första hjälpen, hjärtstartare, arbetsmiljö, hälsa och ergonomi blir du en viktig partner för dina kunder och får möjlighet att bygga långsiktiga affärer med stort värde.
Om rollen
Som distriktssäljare ansvarar du för ett eget geografiskt område där du arbetar med både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kunder.
Du kommer att sälja hela Klinggruppens erbjudande genom både Promera och Cordena, vilket ger dig en bred produktportfölj, flera affärsben och stora möjligheter att skapa mervärde hos varje kund.
Ditt erbjudande omfattar bland annat:
Promera
Hjärtstartare
Första hjälpen-lösningar
Ögonskölj och säkerhetsprodukter
HLR- och Första Hjälpen-utbildningar
Service- och underhållsavtal
Cordena
Ergonomiska hjälpmedel
Arbetsplatsanpassning
Ergonomiska arbetsplatslösningar
Förebyggande hälsolösningar
Genom att kombinera säkerhet och ergonomi får du möjlighet att utveckla större affärer, skapa långsiktiga kundrelationer och bli en naturlig rådgivare för dina kunder.
Vi erbjuder
⭐ Attraktiv provisionsmodell utan övre begränsning
⭐ Tjänstebil eller förmånsbil
⭐ Mobiltelefon, dator och moderna arbetsverktyg
⭐ Gedigen introduktion och kontinuerlig utbildning
⭐ Ett etablerat företag med stark tillväxt och höga ambitioner
⭐ Marknadsledande produkter och tjänster med stor efterfrågan
⭐ Stor frihet under ansvar
⭐ Möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt
⭐ Ett engagerat team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
Vi söker dig som
Har ett starkt eget driv och gillar att göra affärer
Trivs med att träffa människor och bygga relationer
Är målinriktad, affärsmässig och ansvarstagande
Har hög energi och ett positivt mindset
Vill utvecklas inom försäljning och affärsutveckling
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande, men för oss är rätt inställning, vilja och personlighet minst lika viktigt.
Om Klinggruppen
Klinggruppen hjälper företag över hela Sverige att skapa tryggare, säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Genom våra varumärken Promera och Cordena erbjuder vi lösningar som räddar liv, förebygger skador och bidrar till ökad hälsa och trivsel på arbetsplatsen.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med på vår fortsatta resa.
Är du vår nästa stjärna?
Vill du arbeta i ett företag där dina insatser syns, där du får frihet att påverka din egen framgång och där du varje dag får möjlighet att göra skillnad för dina kunder?
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Klinggruppen – för tryggare, säkrare och mer hållbara arbetsplatser. 🚀
🌐 https://promeranordic.com
🌐 https://cordenanordic.com
🌐 https://www.klinggruppen.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937466-2060159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klinggruppen AB
(org.nr 559000-2001), https://klinggruppen.teamtailor.com
Umeå C. (visa karta
)
903 28 UMEA Arbetsplats
Klinggruppen Kontakt
Leo Zoffmann leo.zoffmann@klinggruppen.com 076-6299506 Jobbnummer
9970574