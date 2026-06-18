Projektledare inom livscykelhantering, systemstöd och tillgänglighet
Sigma Technology Engineering AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning av jobbet
Vill du leda arbetet som säkerställer att avancerade tekniska system fungerar – över hela sin livscykel?
Nu fortsätter vi att etablera Sigma Technology Engineering i Östergötland.
Vi bygger ett affärsområde med fokus på kvalificerade roller inom teknik, system och livscykelhantering – och söker nu en erfaren profil som vill ta en ledande roll i våra kunduppdrag.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt ansvar, teknisk förståelse och ledarskap – där du i uppdrag tillsammans med våra kunder får en central och inflytelserik roll, samtidigt som du är med och bidrar till vår utveckling över tid.
Om rollen
Du kommer att arbeta som ILS Manager i uppdrag tillsammans med våra kunder, där du tar ansvar för att planera, leda och utveckla arbetet kopplat till produkters och systems långsiktiga funktion och effektivitet.
Rollen innebär ett helhetsansvar där du säkerställer att rätt förutsättningar finns för drift, underhåll och support – från tidiga faser till leverans och eftermarknad.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Leda och utveckla ILS-arbetet i komplexa teknikprojekt
• Ta fram och implementera strategier för livscykelhantering och underhåll
• Säkerställa att krav kopplade till drift, support och tillgänglighet uppfylls
• Driva analyser såsom LSA, underhållsplanering och reservdelsstrategier
• Koordinera tvärfunktionella team (konstruktion, produktion, inköp, service m.fl.)
• Arbeta nära kunder och intressenter för att säkerställa rätt lösningar
• Bidra till metodutveckling och arbetssätt inom ILS
Du blir en central aktör i projekten – med stort mandat och ansvar att påverka både riktning och resultat.
Baskunskaper
Vi söker dig som är trygg i din kompetens och har arbetat med ILS, livscykelhantering eller motsvarande tidigare.
Du har en god förståelse för hur tekniska system fungerar i ett större sammanhang – och hur man skapar struktur i komplexa miljöer.
Vi ser att du har:
• En högskoleingenjörsutbildning inom relevant område ex. logistik, maskinteknik, produktion eller systemteknik.
Alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Master- eller civilingenjörsexamen är meriterande.
• Tidigare erfarenhet av arbete inom ILS/Integrated Logistics Support
• Erfarenhet av att leda arbete eller team i projektform
• God kunskap inom LSA, underhållsanalys eller liknande områden
• Erfarenhet från teknikintensiva branscher (t.ex. försvar, tillverkning, industri eller systemutveckling)
• Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi arbetar nära våra kunder och B-körkort är en förutsättning. Då vi ofta arbetar inom försvarsindustrin eller andra samhällsviktiga verksamheter så är tjänsterna oftast säkerhetsklassade och kan medföra krav på visst medborgarskap.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
För att trivas i rollen och hos oss som bolag tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar, skapa struktur och bidra med energi och samarbete. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Rollen innebär ofta många kontaktytor – och du kommer märka att din personlighet är minst lika viktig som din tekniska bakgrund.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad – du skapar tydlighet i komplexa projekt
Affärs- och helhetsorienterad – du ser sambanden mellan teknik, kostnad och nytta
Tydligt ledarskap – du får med dig människor och bygger fungerande samarbeten
Kommunikativ – du kan anpassa budskap till olika målgrupper
Resultatinriktad – du driver arbetet framåt och levererar
Vi ser det som meriterande om du har genomfört värnplikt eller annan relevant erfarenhet från Försvarsmakten. Även likvärdig erfarenhet inom säkerhet, beredskap eller liknande områden ses som ett plus.
Vi erbjuder
Du blir en del av Sigma Technology Engineering där vi kombinerar teknisk kompetens med en stark laganda.
Som konsult hos oss kommer du att tillhöra ett engagerat team som värdesätter gemenskap, kunskapsdelning och att ha roligt tillsammans.
Vi sätter dig som konsult i centrum. Ditt välmående, din utveckling och dina karriärsmål är vår prioritet.
Vi tror på långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och växa hos oss under lång tid. Som konsult hos oss får du alltid en engagerade ledare och kollegor, en trygg anställning, en flexibel arbetsplats, och möjlighet till bra balans i livet.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Engineering AB
(org.nr 559265-7919), https://www.sigma.se
Ågatan 9 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Sigma Technology Engineering Kontakt
Elin Kovacic elin.kovacic@sigmatechnology.com 46706004508 Jobbnummer
9970566