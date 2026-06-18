Regeringskansliet söker en internrevisor
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2026-06-18
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Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Har du erfarenhet av internrevision och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor? Vi erbjuder en viktig roll i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringskansliets internrevision ska genomföra internrevision av all verksamhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen. Internrevisionen ska utifrån god sed självständigt granska myndighetens interna styrning och kontroll.
Som internrevisor deltar du i hela revisionsprocessen; riskanalys, planering, granskning, rapportering och uppföljning.
Internrevisionen har ett nära samarbete och ett tätt kunskapsutbyte inom gruppen. Arbetet är omväxlande och ger ett brett kontaktnät och en överblick över Regeringskansliets organisation och verksamhet.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/.Publiceringsdatum2026-06-18Bakgrund
För tjänsten krävs en akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Därutöver krävs flerårig erfarenhet av internrevision eller annat kvalificerat gransknings- eller utredningsarbete samt goda kunskaper om intern styrning och kontroll.
Det är meriterande med flerårig erfarenhet av internrevision inom statlig myndighet, erfarenhet av redovisning eller finansiell revision samt erfarenhet från offentlig verksamhet. Även kunskap om statlig redovisning är meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du har hög integritet och gott omdöme samt en välutvecklad analysförmåga. Du arbetar självständigt och strukturerat, samtidigt som du samarbetar väl med andra. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig tydligt både muntligt och skriftligt.Övrig information
Den här tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Henric Bergqvist som är enhetschef, på 08-405 26 80. Du är också välkommen att kontakta HR via Carl Garellick på 08-4054449. Fackliga kontaktpersoner är Tehminah Malik för Saco och Karina Åbom Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9970570