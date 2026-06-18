Senior Backendutvecklare till Lexit Group
A Hub AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-18
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Är du en tekniskt skicklig utvecklare inom C# och .NET som drivs av att bygga smarta, molnbaserade lösningar? Trivs du i en miljö med korta beslutsvägar där ditt initiativtagande faktiskt gör skillnad och är intresserad av att på sikt ta dig an en Tech lead roll? Då kan rollen som Backend-utvecklare hos Lexit Group vara helt rätt för dig!
Om Lexit Group
Lexit Group är en ledande skandinavisk leverantör av teknologiska lösningar inom datafångst, digitalisering och industriell märkning. De erbjuder helhetslösningar som kombinerar mjukvara, hårdvara, sensorer och etikettering för att effektivisera processer inom både privat och offentlig sektor. Med starkt fokus på innovation och användarvänlighet utvecklar Lexit Group en marknadsledande SaaS-lösning som säkerställer att system, utrustning och material fungerar sömlöst ihop.
Om tjänsten som Backend-utvecklare
I denna roll blir du en nyckelperson i vårt mindre utvecklingsteam i Göteborg, där du jobbar tätt ihop med en lokal utvecklarkollega och Engineering Manager.
Lexit Group har ett större mjukvaruteam i Norge som leder arbetet. Tillsammans inom bolaget utvecklar och moderniserar Lexit Group affärskritiska lösningar som kopplar samman B2B-handel med deras slutkunder.
AI-driven utveckling
Lexit Groups arbetsflöden utvecklas i en tydlig riktning mot AI-assisterad utveckling och just nu är Claude Code det främsta verktyg. Har du erfarenhet av AI-verktyg eller intresse av att växa in i en roll inom AI är det starkt meriterande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta hands-on med backend-utveckling i C# och .NET
Vara med och förfina samt vidareutveckla vår molnbaserade arkitektur i Azure med fokus på mikrotjänster och Domain Driven Design.
Modellera data i EF Core med SQL Server som lagringslösning
Ta ansvar för kodbasens långsiktiga förvaltning, prestanda och observerbarhet
Samarbeta med produktägare och kunder kring design av smarta integrationer
Ha blicken öppen för helheten även om fokus ligger på backend, har du inget emot att arbeta med frontend (Angular) eller app (MAUI) när det behövs
Om dig
För att lyckas i rollen är du en trygg och nyfiken utvecklare som vågar ta egna initiativ och utmana etablerade sanningar för att hitta bästa vägen framåt. Vi söker dig som har hunnit samla på dig erfarenhet från lite olika miljöer och projekt, vilket gör att du har en god förståelse för vad som krävs för att hålla en kodbas ren och långsiktigt hållbar.
Viktigt för tjänsten:
Minst 5 års erfarenhet av backend-utveckling inom .NET och C#
God erfarenhet av molnlösningar i Azure
Erfarenhet från flera olika bolag eller projekt så att du hunnit se olika typer av arkitekturer och arbetssätt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av, eller ett stort intresse för, AI-assisterad utveckling, professionellt eller på hobbybasis
Förståelse för mikrotjänster och Domain Driven Design (DDD)
Övrig information om tjänsten:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg,
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Arbetsgivare: Lexit Group
Varför Lexit Group?
Lexit Group är ett företag i snabb utveckling där initiativ och idéer värdesätts högt. Här får du verklig påverkan på både produkt och teknikval, i en miljö som premierar lärande och samarbete.
Låter det som något för dig? Tveka på inte på att ansöka så berättar vi gärna mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937190-2060164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Göteborg Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9970568