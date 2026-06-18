Expertkonsult upphandlingsfrågor nationellt ekonomi- samt verksamhetssystem
Gvu AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-18
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I femton år har vi i Genero stöttat offentlig sektor med kvalificerade konsulter och interimslösningar inom ekonomifunktionerna. Under den tiden har vi byggt ett rykte som en trygg, kunnig och långsiktig partner – och nu vill vi bli flera.
Vår expansion drivs av ett tydligt behov i sektorn: kompetenta ekonomer som kan stärka offentliga verksamheter i förändring, säkerställa kvalitet och bidra till samhällsnytta. Du blir anställd av Genero men kommer att arbeta på plats ute hos kund. För vissa av uppdragen är det också möjligt att arbeta som underkonsult åt oss.
Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget är indelat i två olika projekt som är nära angränsande till varandra.
Projekt 1: Kunden genomför en nationell upphandling av ekonomisystem, genom att inrätta ett dynamiskt inköpssystem. Det dynamiska inköpssystemet för ekonomisystem kan användas av kommuner, regioner och dess bolag. Kunden önskar komplettera teamet med kompetens och erfarenhet av att projektleda nationella upphandlingar där samtliga kommuner och regioner är kunder, i kombination med erfarenhet av marknaden för systemleverantörerna av ekonomisystem, vilket är det som efterfrågas av konsulten i detta konsultuppdrag.
Projekt 2: Kunden driver projektet "Standardisering för verksamhetssystem för socialtjänsten". Projektet syftar till att skapa en ökad förståelse mellan kommuner och leverantörsmarknaden avseende verksamhetssystem inom socialtjänsten samt bidra till ökad standardisering av verksamhetssystemen och upphandlingar. I projektet ska bl.a. kravbilaga och avtalsdokument tas fram som ska användas av kommuner i sina upphandlingar.
Uppdragen är nära sammankopplade och de krav, avtalsdokument och vägledningar m.m. som tas fram ska vara så likartade som möjligt mellan projekten – därav önskas en och samma konsult som resurs för båda projekten. Uppdragen kräver expertis och kunskap inom bl.a. upphandling/LOU, nationella upphandlingar för kommuner och regioner, DIS och marknaden för ekonomisystem samt för verksamhetssystem för socialtjänsten. Vidare kräver uppdraget utredande, strategisk och analytisk förmåga, projektledarförmåga och viss teknisk kompetens hos konsulten.
Omfattning
Kunden är i behov av en konsult på sammanlagt 40-60% av en heltidstjänst för uppdrag att driva nationell upphandling av ekonomisystem tillsammans med upphandlingsteamet, samt bistå projektet Standardisering verksamhetssystem socialtjänsten.
Uppdragen består huvudsakligen i att:
• Projektleda nationell upphandling av ekonomisystem (inrätta ett dynamiskt inköpssystem) tillsammans med upphandlingsteamet, inkl att:
• Utreda behovsbilden, genomföra leverantörsdialoger, strategiska vägval för upphandlingen, ta fram krav- och avtalsdokument och stödmaterial samt samverka med kommuner som ska upphandla via DISet. Kunden är samtidigt i behov av motsvarande kompetens och stöd i Handslagsinitiativet Standardisering av verksamhetssystem för socialtjänsten. Uppdraget består huvudsakligen i att:
• Färdigställa avtalsbilagor/-mallar till stöd för upphandlande kommuner, vilket inkluderar möten med leverantörer och kommuner, remisser och hantering av remissvar
• Bistå projektledningen i upphandlingsfrågor, samt vid behov delta i möten och seminarier med upphandlingsnära kommuner
• Vid behov komplettera och justera vägledningar kring upphandling, samt formulering av krav för det nationella kravbibliotek som finns för området.
Tider
Kontraktet gäller för utförande av uppdraget ca 40-60 % av en heltidstjänst i månaden med preliminär start 2026-07-01 som längst till 2027-04-30. Inköpscentralen uppskattar att kontraktet löper t.o.m. 30 april. Efter 2026-12-31, så kan Inköpscentralen säga upp med 30 dagars uppsägningstid.
• Kunden stämmer månadsvis av den uppskattade omfattningen för kommande period tillsammans med konsulten.
• Kunden har möjlighet att styra den procentuella omfattningen från månad till månad.
• Under kontraktstiden kommer parterna löpande föra dialog kring planering och utförande av planerade uppgifter för att samarbeta på bästa sätt.
Skallkrav:
1) Offererad konsult ska ha erfarenhet av nationell upphandling (där samtliga kommuner och regioner utgör direkta kunder) av ramavtal eller DIS för minst en digital tjänst.
2) Offererad konsult ska ha erfarenhet av minst en upphandling (inkl. kravställning) av ekonomisystem.
3) Offererad konsult ska ha erfarenhet av minst en upphandling (inkl. kravställning) av verksamhetssystem för socialtjänst.
Meriterande:
Följande övriga erfarenheter och kompetenser ger mervärde i denna upphandling:
1) Projektledarerfarenhet
2) Erfarenhet av inrättande av ett nationellt dynamiskt inköpssystem för en digital tjänst/digitala tjänster (dvs där både kommuner, regioner och dess bolag är kunder)
3) Erfarenhet av, och mycket god kunskap om, upphandling av verksamhetssystem för socialtjänsten inkl kravställning, tekniska och juridiska aspekter samt utvärderingsfrågor
4) Erfarenhet av, och mycket god kunskap om, upphandling av ekonomisystem inkl. kravställning, tekniska aspekter och utvärderingsfrågor
5) Erfarenhet av och mycket god kunskap inom olika kravställningstekniker (funktionskrav m.m.) i upphandling av digitala tjänster samt om vad som är viktigt att tänka på när man utformar, avgränsar och paketerar ett dynamiskt inköpssystem
6) Mycket god erfarenhet av LOU genom tidigare upphandlingar, erfarenhet av att utreda behovsbilden hos kommuner och regioner, genomföra leverantörsdialoger, skapa och samverka med referensgrupp, skapa och samverka med en styrgrupp bestående av lämpliga beslutsfattare hos kommuner och regionerPubliceringsdatum2026-06-18Övrig information
Startdatum: Preliminär start 2026-07-01
Slutdatum: Som längst till 2027-04-30
Plats: Uppdraget ska kunna genomföras på plats i SKR:s/Addas lokaler i Stockholm i kombination med distansarbete (om så önskas)
Arbetstid/Omfattning: ca 40-60 % av en heltidstjänst i månaden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
E-post: rekrytering@generokonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Upphandlare mot IT-system". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GVU AB
(org.nr 556841-5185) Jobbnummer
9970577