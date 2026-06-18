Säljare inom Digital Annonsering
Next u AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-06-18
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Vill du arbeta med försäljning och hjälpa företag att synas där köpbesluten faktiskt fattas?
ButiksDisplay är en del av Lifestyle Mediapartner och erbjuder digital annonsering i några av Sveriges starkaste butiksmiljöer – ICA och Hemköp. Vi växer och söker nu en driven annonssäljare till vårt team i Västerås.I rollen hjälper du företag att nå sina kunder genom digitala annonslösningar med hög synlighet i butik. Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär och långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder• Garantilön och provision utan lönetak• Introduktion, utbildning och löpande coachning• Karriärmöjligheter i ett växande företag• Bonusar och säljtävlingar• Ett engagerat team med högt tempo och stark gemenskap
Vi söker dig som• Är social och trivs med kundkontakt• Har ett starkt driv och gillar att göra affärer• Motiveras av mål och resultat• Talar och skriver svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9970551