Sommarvikarier till hemtjänst
Perstorps kommun / Undersköterskejobb / Perstorp
2026-03-04
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
, Hässleholm
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-03-04Beskrivning
Vill du vara med och göra skillnad för våra medborgare i Perstorp och få uppskattning varje dag? Vi erbjuder Dig ett omväxlande och stimulerande jobb där du arbetar för människor som behöver dig.
Vi kan erbjuda dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater.
Som person behöver du vara lyhörd, empatisk och tycka om att arbeta nära människor. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i grupp och ha ett gott bemötande både mot brukare, anhöriga och kollegor. Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa till med personlig omvårdnad, sociala aktiviteter, tvätt och städning.
• Utföra delegerade insatser från legitimerad personal, såsom rehabiliteringsträning samt
läkemedelsöverlämning.
• Dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer.
• För dig som arbetar inom hemtjänsten innebär det att du förflyttar dig mellan omsorgstagare till fots, cykel eller bil.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är undersköterska eller har erfarenhet inom äldreomsorgen och då gärna haft medicindelegering tidigare. Du behöver kunna cykla och har du körkort är det meriterande.
Du måste också kunna tala och skriva svenska obehindrat och ha fyllt 18 år.
Vi kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister vid eventuell anställning.
Rekrytering sker löpande under annonseringstiden och vi tillämpar digitala utbildningar inför eventuell timanställning.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps kommun
(org.nr 212000-0910) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg Kontakt
Sara Berglind 0435-39021 Jobbnummer
9778070