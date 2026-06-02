Sommarvikarier till daglig verksamhet
Jobbex Omsorg AB / Vårdarjobb / Flen Visa alla vårdarjobb i Flen
2026-06-02
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbex Omsorg AB i Flen
, Katrineholm
, Vingåker
eller i hela Sverige
Stödassistent till daglig verksamhetPubliceringsdatum2026-06-02Om företaget
Jobbex Omsorg är en privat, familjeägd omsorgsverksamhet i KFV-regionen. Vi bedriver gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Vi grundades med ambitionen att skapa trygga, utvecklande och meningsfulla miljöer för både brukare och medarbetare. Vårt arbetssätt präglas av närvaro, struktur och ett genuint engagemang för varje individ. Hos oss är relationer, trygghet och kvalitet viktigare än snabba lösningar, och vi är en arbetsgivare som finns nära våra verksamheter och våra medarbetare.
Om den dagliga verksamheten
Vår dagliga verksamhet riktar sig till vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS. Verksamheten är individanpassad och bygger på tydlig struktur, förutsägbarhet och pedagogiskt stöd i vardagen. Målet är att skapa meningsfulla och utvecklande dagar där varje individ ges möjlighet att stärka sin självständighet och delaktighet utifrån sina egna förutsättningar.
I vardagen innebär arbetet att tillsammans med deltagarna skapa struktur och innehåll. Det kan handla om arbetsliknande uppgifter, skapande aktiviteter, praktiska sysslor, promenader och pauser, alltid med fokus på tydlighet, delaktighet och anpassning till individens förutsättningar. Arbetet sker i mindre grupper med tid för relation, pedagogiskt stöd och uppföljning.
Våra verksamheter är belägna i Flen och Baggetorp. Vi söker i första hand dig som bor i närområdet och vill arbeta lokalt i en mindre, sammanhållen verksamhet där kontinuitet, samarbete och relationer är en viktig del av kvaliteten i stödet.
Om rollen som stödassistent
Som stödassistent i daglig verksamhet arbetar du nära deltagarna i deras dagliga aktiviteter. Du är trygg och tydlig som skapar struktur, motiverar och anpassar stödet utifrån individens behov, dagsform och utveckling.
Rollen är varierad och ansvarsfull och innebär ett aktivt deltagande i planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet. I verksamheten möter vi ibland personer med utåtagerande beteende, vilket kräver att du är lugn, trygg och professionell i ditt bemötande. Arbetet sker med stöd av lågaffektiva och förebyggande arbetssätt, tydliga rutiner samt nära samarbete med kollegor och chefer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge pedagogiskt och individanpassat stöd i dagliga aktiviteter
Skapa och upprätthålla struktur, rutiner och tydlighet
Stärka individens självständighet, delaktighet och motivation
Dokumentera enligt gällande rutiner och lagstiftning
Samverka med kollegor, chefer och vid behov anhöriga eller andra aktörer
Vem vi söker
Vi söker dig som är positiv, trygg i dig själv och som har en naturlig fallenhet för nyfikenhet och uthållighet. Du trivs i ett arbete där man ibland behöver prova olika pedagogiska lösningar, justera och testa igen, för att hitta det som fungerar för individen.
Du har förmåga att hantera utmanande situationer på ett lugnt och respektfullt sätt och ser värdet i struktur, samarbete och långsiktighet. För dig är kvalitet i bemötandet och relationen till individen en självklar del av yrkesrollen.
Krav för tjänsten
Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamheter med vuxna inom personkrets 1
Utbildad undersköterska eller motsvarande relevant utbildning
B-körkort för manuellt växlad bil
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Utbildad stödpedagog
Erfarenhet av pedagogiska verktyg, metoder eller arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta med utåtagerande beteenden
Vana av dokumentation i verksamhetssystem
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en trygg, stabil och välorganiserad verksamhet där pedagogik, kvalitet och struktur är en självklar del av vardagen. Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team med nära ledarskap och goda möjligheter till samarbete och stöd.
Arbetet är stimulerande, utvecklande och meningsfullt, och ger ett tydligt mervärde både för dem vi stöttar och för dig som medarbetare. Vi erbjuder en tydlig introduktion, löpande stöd och handledning samt goda förutsättningar för att du ska känna dig trygg och vilja stanna och utvecklas hos oss över tid.
Anställningsform
Sommar vikariat
Arbetstid: Dagtid måndag-fredag.
Lön och avtal: Individuell lön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
I enlighet med gällande regelverk krävs utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar vid anställning.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7835585-2030664". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbex omsorg AB
(org.nr 556780-3738), https://jobb.jobbexomsorg.se
Salstagatan 20 (visa karta
)
642 36 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobbex Omsorg AB Jobbnummer
9941733