Sommarvikarier till äldreomsorg och funktionsstöd
2026-01-26
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Äldre i Kils kommun ansvarar för äldreomsorg. Sektorn ansvarar också för utförandet av all kommunal hälso- och sjukvård, rehab, minnesteam, dagverksamhet och anhörigstöd.
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och utveckling, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.
Vill du göra skillnad i sommar? Vi söker sommarvikarier!
Är du omtänksam och engagerad? Vi söker sommarvikarier som vill bidra till en trygg och meningsfull vardag för invånare i Kils kommun. Jobba heltid eller deltid - vi diskuterar vad som passar dig och behovet i verksamheten!
Vi erbjuder dig schemalagd arbetstid under V 26 - - 33. Den som önskar kan även visa intresse för en timavlönad visstidsanställning under resten av året (före och/eller efter sommarperioden).
Hos oss får du:
- Ett meningsfullt och varierande jobb
- En grundlig introduktion och stöd från erfarna kollegor
- Skapa relationer och göra skillnad för andra människor varje dag
Vi söker sommarvikarier till:
- Funktionsstöd: Stöd till Kilsbor med funktionsnedsättning, både vuxna och barn
Boende enligt LSS (Lagen om stöd och service) Socialpsykiatriboende Boendestöd inom socialpsykiatrin Daglig verksamhet Korttidstillsyn/korttidsvistelse för barn och unga inom LSS Personlig assistans
- Äldreomsorg: Stöd, service och omsorg för främst äldre Kilsbor
I särskilt boende arbetar du i Kils tätort under ett och samma tak.
I hemtjänsten jobbar du med människor i deras hem runt om i kommunen. Du tar dig runt med bil, cykel eller till fots.
Ange gärna i ansökan om någon eller några av arbetsplatserna känns extra intressant för dig.
Tillsammans med dina kollegor ser du till att våra kunder får stöd, omvårdnad och en bra vardag. Du möter människor med olika behov av stöd. Dina uppgifter utgår från en uppsatt plan för varje person. Det kan till exempel handla om att:
- Säkerställa att våra kunder får det de behöver
- Bidra till meningsfulla aktiviteter och gemenskap
- Stötta i vardagliga uppgifter
- Hushållssysslor, som städning, tvätt och i vissa fall matlagning
- Personlig omvårdnad
- Hälso- och sjukvårdsuppgifter, som att ge medicin
- Dokumentation och journalföring
Känns det ovant och osäkert?
Lugn - vi ser till att du får en god introduktion för att du ska känna dig trygg i din yrkesroll! Det kommer också att finnas kollegor med erfarenhet som du kan vända dig till med frågor.
Arbetstider:
Vi gör insatser för människor dygnet runt, alla dagar på året. Det betyder att du kan få jobba dagtid, kvällstid eller natt på både vardagar och helger.
Arbetsplatser:
Särskilt boende och verksamheter inom funktionsstöd finns i Kils tätort. Hemtjänst, personlig assistans och boendestöd sker i personernas hem, någonstans inom Kils kommun.Kvalifikationer
- Du är minst 18 år
- Erfarenhet eller intresse av vård och omsorg
Flexibilitet, ansvarstagande och tålamod Intresse för samarbete med andra Kunskaper i svenska i tal och skrift
Om du har vård- och omsorgsutbildning blir vi extra glada.
I vissa av våra verksamheter behöver du ha körkort för manuell växellåda, men det är inget krav för att söka sommarvikariat hos oss.
Före anställning ska du kunna visa legitimation och utdrag från belastningsregistret.
Tror du att du är rätt person att göra skillnad tillsammans med oss? Skicka ditt CV och personliga brev. Hoppas vi ses i sommar!
Har du frågor?
Kontakta våra vikarieförmedlare Agneta Bergsten 0554-194 25 och Marie Jonsson 0554-192 16
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
