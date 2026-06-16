Sommarvikarier sökes till man utanför Götene
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Götene Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Götene
2026-06-16
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, Lidköping
, Skara
, Skövde
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu sommarvikarier samt timvikarier som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund boende strax utanför Götene. Som sommarvikarie arbetar du när ordinarie personal är på semester. Arbetspassen kan förekomma både på vardagar och helger, och arbetstiderna är i regel förlagda enligt följande:
07:00 - 15:00
15:00 - 20:00
09:00 - 16:00 på lördagar
OM KUNDEN
Kunden är en man i 60-årsåldern som lever med Parkinsons sjukdom och använder rullator som hjälpmedel i vardagen. Som personlig assistent kommer du att ge stöd vid förflyttningar och hjälpa till med medicinering. Dina arbetsuppgifter kommer även att inkludera:
Stöd vid de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien och vid på- och avklädning
Vidare tycker vår kund om att ta promenader och åker gärna på utflykter. Han vill vara aktiv och delaktig i vardagen, men gör det utifrån sin dagsform, vilket gör att engagemanget kan variera beroende på hur han mår just då.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är lugn och tålmodig, med förmågan att arbeta metodiskt och strukturerat. Du behöver vara trygg i din roll och kunna ta initiativ, både i samtal och i aktiviteter, för att skapa en meningsfull och engagerande vardag. Du bör vara en person som trivs med att ta ansvar och som har en positiv inställning, samtidigt som du är flexibel och lyhörd för kundens behov och dagsform.
Vår kund är bosatt på landsbygden, vilket innebär att kollektivtrafik inte finns i närheten. Den närmaste busshållplatsen ligger cirka 3 kilometer bort, vilket gör att körkort och tillgång till bil är fördelaktigt, men det är inget krav för tjänsten. Kunden önskar enbart kvinnliga assistenter.
MERITER
B-körkort
Tillgång till bil
Vårderfarenhet eller motsvarande
Omfattning: Sommarvikariat ca 80% samt timvikariat
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7712514-2054711". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
533 33 (visa karta
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533 33 GÖTENE Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9965121