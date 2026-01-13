Sommarvikarier sökes till Hemtjänsten!
2026-01-13
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Beskrivning
Är du redo för möjligheten att bredda dina kunskaper och träffa nya härliga kollegor samtidigt som du gör skillnad för andra? Då passar du hos oss!
Vi har påbörjat sommarrekryteringen och söker kollegor till våra hemtjänstgrupper som vill arbeta på schema under sommaren.
Trivs du hos oss finns det stor möjlighet att få jobba kvar efter sommaren.
Vi erbjuder ett arbete som är både meningsfullt, socialt och stimulerande, där du tillsammans med erfarna kollegor stöttar och ger våra brukare en god omsorg! För att du ska få en trygg start på din nya arbetsplats hos oss genomgår du en introduktion. Dessutom arbetar vi med 37-timmars vecka som heltidsmått!
Kungälvs kommun erbjuder månadsanställning för alla sommarvikarier som jobbar mer än fyra veckor. Detta innebär att du får garanterade arbetspass, ett färdigt schema och lönen utbetalad samma månad. Dessutom arbetar vi med 37-timmars vecka som heltidsmått dag/kväll.
Period
- Vecka 24-34
- Arbetstider: dag/kväll eller natt
- Tjänstgöring varannan helg
För mer information om att jobba i vården gå gärna in på nedan länk:https://go-care.se/sommarjobb

Dina arbetsuppgifter
I hemtjänsten arbetar vi med planerade besök i form av omsorgs- och serviceinsatser. Vissa arbetsuppgifter gör du självständigt, men kollegor finns alltid nära om du behöver hjälp. Andra uppgifter utför du tillsammans med kollegorna
Du kommer att:
- Ge stöd och hjälp vid förflyttningar, dusch, toalettbesök, av- och påklädning.
- Servera måltider och viss matlagning.
- Tillsyn, avlösning, ledsagning.
- Städ, tvätt, promenad och digitala inköp.
Som sommarvikarie behöver du genomföra och bli godkänd på en läkemedelsutbildning som kommunen erhåller för att du ska ges läkemedelsdelegering. KvalifikationerKvalifikationer
- Du har fyllt 18 år.
- God fysisk förmåga.
- B-körkort eller kunna cykla.
- Goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.
- Goda kunskaper i mobil- och datoranvändning.
- Mobilt Bank-id eller Freja-id.
- Kan ta emot delegering av hälso-och sjukvårdsinsatser såsom läkemedelsdelegering.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har en helhetssyn, är samarbetsinriktad, strukturerad och empatisk. Du trivs med att hantera högt tempo på ett tryggt sätt. Det är viktigt att du har ett intresse av att arbeta med människor.
Meriterande:
- Påbörjad utbildning till undersköterska eller liknande vårdutbildning.
- Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
- Du behöver ange två chefsreferenser, varav en ska vara din nuvarande eller senaste chef. Har du haft ett eller inget arbete tidigare? Då kan du lämna annan relevant referens, till exempel arbetsledare eller lärare. Ta kontakt med dina referenter innan du lägger in kontaktuppgifter till dem.
- Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
- För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering - hos oss är olikheter en styrka.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Arbetsgivare

Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
