Sommarvikarier sökes
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mora
2026-07-13
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Assistans i Norden AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Vill du göra skillnad i sommar och göra ett meningsfullt arbete då ska du kolla hit!
Vi söker flera vikarier i sommar till våra kunder.
Arbetet som personlig assistent är väldigt varierande men oavsett vad som innefattas så gör du en värdefull skillnad för personen du arbetar hos.
Dina arbetstider är varierande utifrån kundens behov, allt från dygn, dag-kväll, vaken natt samt helg arbete.
Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag. Intervjuer sker löpande och möjlighet att börja inskolning redan nu kan finnas för att börja som vikarie redan under våren.
Glöm inte skriva om du har körkort och tillgång till bil vilket kan vara avgörande för vissa kunder för att du ska kunna ta dig till arbetsplatsen.
Om det blir aktuellt att du kommer börja arbeta hos någon av våra kunder kommer du i samband med anställningen behöva visa upp ett belastningsregister. Det finns två olika beroende på om du ska arbeta med någon barn kund eller någon person över 18 år.
Vid arbete med barn
Arbete med barn med funktionsnedsättning omfattas av krav på registerkontroll enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas som ett sista steg i rekryteringsprocessen innan en anställning kan bli aktuell.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
791 45 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Åselie Granell ase@omtankenassistans.se 0705591303 Jobbnummer
10001478