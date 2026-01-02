Sommarvikarier i Piteå!
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-01-02
Vi på Alter assistans söker engagerade och pålitliga sommarvikarier för sommaren 2026. Är du en person som gillar att arbeta med människor och vill ha ett meningsfullt sommarjobb? Då är detta något för dig!Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Arbetsplats: Fler platser runt Piteå
Arbetstid: Heltid/Deltid, juni-augusti
Vi söker dig som:
Är minst 18 år gammal
Har goda kommunikationsfärdigheter
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i team
Har tidigare erfarenhet inom personlig assistent (meriterande men ej ett krav)
Krav : Polis utdrag ( Beställ via kivra då går det fortare)
Ansökan: Skicka ditt CV och ett personligt brev till kristina@alterassistans.se
Märk din ansökan med "Sommarvikarie Piteå".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kristina@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie Piteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000)
941 62 PITEÅ Jobbnummer
9667565