Sommarvikarie uppdragschef
Humana AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sommarvikarie uppdragschef - Personlig assistans
Drivs du av att arbeta med människor? Vill du vara spindeln i nätet i det viktiga arbetet att samordna personlig assistans och bidra till vår vision "Alla har rätt till ett bra liv"? Då är detta något för dig. Vi på Humana söker nu 1-2 stycken engagerade och drivna uppdragschefer till vårt Stockholmskontor.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som uppdragschef på Humana innehar du en mångsidig roll med två övergripande ansvarsområden. Du är ansvarig för att samordna den personliga assistansen för kunden men är också arbetsgivare med personalansvar för kundens personliga assistenter. Du är spindeln i nätet och har en daglig interaktion med kunder, arbetsledare och personliga assistenter. Som uppdragschef spelar du en central roll för att säkerställa en högkvalitativ och samordnad personlig assistans för varje individuell kund.
Dina arbetsuppgifter är varierande men de huvudsakliga momenten innefattar:
Kundkontakt kring samordningen av den personliga assistansen
Rekrytering, schemaläggning och tidrapportering
Kundmöten, personalmöten och årliga lönesamtal
Coaching och arbetsledning av personliga assistenter och arbetsledare
Social dokumentation och systematiskt arbetsmiljöarbete
Myndighetskontakt med kommuner, Försäkringskassan etc.
Stöd till uppdragschef i den dagliga driften, exempelvis vid bemanning, administrativa uppgifter och uppföljning av uppdrag
Tjänsten är en visstidsanställning mellan vecka 26-32. Din placering kommer att vara på vårt kontor i Stockholm.
Start enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen gillar du att arbeta med människor. Vi tror att det är avgörande för att skapa och upprätthålla goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Som person är du initiativtagande, social, tekniskt orädd, noggrann, självgående och inte rädd att ta dig an nya uppgifter. Du är ansvarstagande och gillar att leda och fatta beslut. Vi ser att du tar stöd av de rutiner och riktlinjer som finns för ditt dagliga arbete. Du arbetar effektivt och strukturerat och kan navigera även i perioder med högre tempo.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med människor och fördelaktigt om du känner till branschen personlig assistans. En akademisk bakgrund är önskvärt för rollen, men inget krav. Datorvana och B-körkort är ett krav.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Du kan komma att få genomföra ett digitalt personlighetstest.
Vill du veta mer om tjänsterna eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Regionchef Lisa Dahlstedt E Post: lisa.dahlstedt@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7375323-1890923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9795328