Sommarvikarie till Sweden Seafood i Västervik

Sweden Seafood AB / Fabriksjobb / Västervik
2026-06-30


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Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du får arbeta i en produktionsmiljö tillsammans med ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-06-30

Om tjänsten
Sweden Seafood söker nu sommarvikarier till vår anläggning i Västervik.
Som produktionsmedarbetare blir du en viktig del av vår verksamhet där vi förädlar laxbiprodukter till högkvalitativt foder för den svenska och internationella marknaden. Vi arbetar med hållbar resurshantering och bidrar till en cirkulär livsmedelskedja.
Arbetet är varierande och innefattar bland annat produktion och packetering.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta
Produktion och hantering av fiskblock
Truckkörning (Om truckkort finns)
Följa gällande hygien-, kvalitets- och säkerhetsrutiner
Bidra till ordning, effektivitet och en god arbetsmiljö

Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och arbetsvillig
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Är flexibel när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider

Erfarenhet från livsmedelsproduktion är meriterande men inget krav – rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: milan.gurbin@swedenseafood.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sweden Seafood AB (org.nr 556733-7943)

Jobbnummer
9985374

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