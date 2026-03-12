Sommarvikarie till privat LSS-boende i Kallinge
Alla Tiders Omsorg AB / Vårdarjobb / Ronneby
Vill Du bli en i vårt gäng?
Verksamheten startades upp januari -25 i nybyggda lokaler med sex lägenheter och gemensamhetsutrymmen.
Det är LSS-lagen (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som styr och möjliggör boendet.
Vi ser till att varje boende känner trygghet och ges förutsättningar för ett självständigt liv. Vi ger individuellt anpassat stöd och hjälper de boende i deras vardag genom att skapa struktur, rutiner och planering.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som personal på gruppbostaden kommer du att stötta den boende i sin vardag och arbeta utifrån varje enskilds behov. Det förekommer även nätverksarbete med andra myndigheter/vårdgivare med den enskilde i centrum.
Du arbetar utifrån ett strukturerat arbetssätt och förväntas ha ett reflekterande och kreativt tänk. Som personal arbetar vi med tydliggörande pedagogik, välfärdsverktyget BOET, sociala berättelse och lågaffektivt bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon av följande utbildningar eller annan likvärdig utbildning som vi finner lämplig:
• Kvalificerad yrkesutbildning (KY) eller yrkeshögskola (YH) inom funktionshinderområdet
• Högskoleutbildning (minst 60 högskolepoäng inom ett adekvat område)
• Gymnasieutbildning inom vård- och omsorg med inriktning funktionshinder eller psykiatri
• Gymnasieutbildning inom barn och fritid med inriktning socialt arbete
Du har god självkännedom och kan reflektera över dina styrkor och svagheter. Du har ett respektfullt bemötande och en god empatisk förmåga. Du ser värdet av ett gott samarbete med kollegor och ledning. Stor vikt läggs vid ditt engagemang och dina personliga egenskaper.
Du är som person lugn, stabil och lyhörd och du behöver vara reflekterande och analytisk i ditt tänkande. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och fokusera på möjligheter och lösningar. Du ska ha en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar. Du har ett pedagogiskt synsätt och är tydlig i din kommunikation.
Anställningen
Behovs- eller timanställning
Arbetstiderna är förlagda över hela dygnet då boendet alltid är bemannat, vardag som helg.
B-körkort på manuell bil är ett krav.
Intervjuer och rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@allatider.se Arbetsgivare Alla Tiders Omsorg AB
(org.nr 559372-0591) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Jennie Lewén jobb@allatider.se 0705355669 Jobbnummer
9792157