Sommarvikarie till Primärvården

På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Är du intresserad av hur det är att jobba på laboratorium? Vill du få värdefull erfarenhet till din framtida karriär? Vi söker nu sommarjobbare till vår primärvårdsverksamhet i Stockholm!
VAD
Under sommarmånaderna går många av våra ordinarie personal på semester. Därför söker vi nu just dig som vill komma in och jobba på labbet under denna period! Kanske är du mitt i din utbildning och undrar hur det är att jobba på riktigt?
I arbetet på laboratorierna ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga kontakten med vårdcentralen och mottagningar samt dess patienter. Arbetet innebär en nära patientkontakt med provtagning av både vuxna och barn. Detta är en värdefull möjlighet för dig som vill få praktisk erfarenhet inom området.
Våra närvårdslaboratorier är placerade i Sydvästra, Västra och Centrala Stockholm. När du skickar in din ansökan får du ange vilken/vilka placeringar du är mest intresserad av.
VEM
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens. Vi tror därför att du är en ansvarsfull person som jobbar strukturerat och gillar när arbetstempot under vissa perioder är högt. Vi tror även att du är social, kommunikativ och lyhörd inför medarbetare, patienters och vårdgivare/kunders behov. Dessutom värdesätter vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och behov.
Vi söker dig som:
- Studerar till biomedicinsk analytiker, sjuksköterska (eller motsvarande) och har avslutat termin 4 eller
- Är legitimerad biomedicinsk analytiker, undersköterska (eller har motsvarande högskoleutbildning)
- Behärskar svenska i tal och skrift
Det ses som mycket meriterande om du har erfarenhet av provtagning.
Tjänsten är semestervikariat från juni-augusti, heltid, dagtid måndag - fredag med start enligt överenskommelse.
Intresserad? Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har några frågor om tjänsten kan du kontakta;
Driftchef Sydväst: Tieba El-Tai, tieba.el-tai@unilabs.com
Driftchef Väst: Ilay Cicek, ilay.cicek@external.unilabs.com
Driftchef City: Eva Malmborg, eva.malmborg@unilabs.com
VAR
Vi har våra närvårdslaboratorier i Sydvästra, Västra och Centrala Stockholm där Biomedicinska analytiker, Laboranter och Undersköterskor arbetar.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
