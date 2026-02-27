Sommarvikarie till man i 60-årsåldern - Vällingby

Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-02-27


Vi söker nu en eller två personliga assistenter till en man i 60-årsåldern med förvärvad hjärnskada. Arbetet är förlagt i Vällingby, Stockholm och gäller både att vara extrapersonal som kan hoppa in vid sjukdom och sommarvikarie som kan jobba när andra är på semester.

Kunden behöver stöd vid gång och förflyttningar samt hjälp i vardagen för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent stöttar du kunden i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Matlagning
• Tvätt och städning
• Följa med vid aktiviteter och i dagliga ärenden

Arbetet innebär ett aktivt och delaktigt stöd i vardagen.

Arbetstider
Tjänsten omfattar 24-timmars assistans med arbete dag, kväll och vaken natt.

Företagsinformation
Move & Walk Assistans.
Läs mer om våra förmåner på vår hemsida, www.movewalk.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Move & Walk Sverige AB (org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Storgatan 70 (visa karta)
171 52  SOLNA

Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB

Jobbnummer
9768445

