Sommarvikarie till man i 60-årsåldern - Vällingby
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Vi söker nu en eller två personliga assistenter till en man i 60-årsåldern med förvärvad hjärnskada. Arbetet är förlagt i Vällingby, Stockholm och gäller både att vara extrapersonal som kan hoppa in vid sjukdom och sommarvikarie som kan jobba när andra är på semester.
Kunden behöver stöd vid gång och förflyttningar samt hjälp i vardagen för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent stöttar du kunden i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Matlagning
• Tvätt och städning
• Följa med vid aktiviteter och i dagliga ärenden
Arbetet innebär ett aktivt och delaktigt stöd i vardagen.
Arbetstider
Tjänsten omfattar 24-timmars assistans med arbete dag, kväll och vaken natt.
Företagsinformation
Move & Walk Assistans.
Move & Walk Assistans.
