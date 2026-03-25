Sommarvikarie till 17-årig tjej
2026-03-25
Vi söker en assistent till vår kund som är en 17-årig glad och busig tjej med Cerebral Pares.
Vi söker dig som kan arbeta i sommar på schema från v. 25-31, det är i genomsnitt 28 h/vecka.
Övriga veckor får du gärna finnas till för att ta sjukpass eller liknande.
Tjänsten är en timanställning.
Det är viktigt att du har körkort och bil, då det behövs för att ta sig dit kunden bor samt att kunden har en anpassad bil (automat) som man kör henne i till vårdbesök och fritidsaktiviteter.
På fritiden gillar hon att gå ut och fika, bada och åka på olika utflykter.
Hon har omfattande rörelsesvårigheter och har därav ett behov av ett flertal hjälpmedel så som taklyft, ståhjälpmedel, specialanpassade stolar samt olika kommunikationshjälpmedel. Du som assistent får en ingående bredvidgång för att lära dig hantera dessa.
Du som assistent ska vara hennes stöd i de aktiviteter hon tycker om att göra, både i och utanför hemmet. Du följer även med på hennes utflykter samt besök på t.ex. habilitering, ortopedtekniska och hjälpmedelscentralen.
Det är viktigt att du som söker är en positiv, trygg, lugn person som är lösningsfokuserad och driven.
På helger och lediga dagar ligger arbetspassen mellan t.ex. 08:00-11, 08.00-19.00, 8.00-14.00 eller 13.00-20.00.
Det kan även förekomma nattpass med sovande jour. Det är viktigt att du kan arbeta alla typer av arbetspass.
Merparten av tiden är dubbelassistans, men det är stunder när du som assistent jobbar ensam.
Du får en bredvidgång innan du börjar arbeta självständigt.
Företagsinformation
Bärkraft Assistans AB arbetar med assistans för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar som ger rätt till personlig assistans enligt LSS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bärkraft Assistans AB
(org.nr 556684-7397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elinor Christensen elinor.christensen@barkraft.se Jobbnummer
9818071