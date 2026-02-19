Sommarvikarie Customer Service
2026-02-19
Vill du skaffa värdefull erfarenhet inom säljsupport och kundservice i en internationell miljö?
Vi söker nu en sommarvikarie till vår B2B kundservice som vill vara en viktig länk mellan kund, säljorganisation, produktion, demand planning och logistik. Tidsperioden nu i sommar är under v.24-v.33, på plats i Hestra utanför Gislaved. Det kan även finnas möjlighet till fortsatt vikariat under dina studier.
Om rollen
Som sommarvikarie hos oss arbetar du nära både kunder och interna funktioner. Rollen är operativ och varierande, med stort fokus på att säkerställa korrekta orderflöden och leveranser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Support och daglig kontakt med B2B-kunder
Orderhantering i SAP (uppföljning, ordersläpp och ändringar)
Leveransbevakning och uppföljning av produkttillgänglighet
Koordinering mellan kund, sälj, produktion, demand planning och logistik
Viss bokning och uppföljning av transporter och speditörer
Fakturering
Till viss del även reklamationshantering och kreditering
Administrativa uppgifter kopplade till våra interna rutiner och processer
Du kommer att arbeta i system som SAP, Teams och Microsoft Office med många kontaktytor både internt och externt.
Vi söker dig som:
Studerar första eller andra året på högskola/ universitet, gärna inom ekonomi, logistik, industriell ekonomi, supply chain eller liknande. Du har redan god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system och du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och noggrann, med förmåga att prioritera
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Kommunikativ och trygg i kontakten med både kunder och kollegor
Flexibel och stresstålig, då flera ärenden ofta pågår parallellt
Ansvarstagande och van att arbeta enligt givna rutiner och processer
Vad får du hos oss?
Ett utvecklande sommarjobb i en professionell B2B-verksamhet. Du kommer få praktisk erfarenhet av order- och leveransprocesser, från kund till leverans och en unik möjlighet att bygga värdefull kompetens inom SAP, kundservice och leveranser inrikes, inom EU och export. Du får vara i nära samarbete med erfarna kollegor i en teamorienterad miljö.
Vi befinner oss i en naturskön miljö där både lunchpromenaden och efter-jobbet träningen kan ske.
Frågor besvaras av Lotta Karlsson eller Anna Vierhout (0370-33 95 00).
Varmt välkommen med din ansökan senast 26 mars! Urval kommer ske löpande och tillsättning kan ske innan senaste ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Skicka din ansökan via mail
E-post: lotta.karlsson@acco.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie Customer Service". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaberg Rapid AB
(org.nr 556035-6684), http://www.rapid.com
Metallgatan 5 (visa karta
)
335 71 HESTRA Arbetsplats
Huvudfabrik Hestra Kontakt
Kundtjänstchef
Lotta Karlsson lotta.karlsson@acco.com 0370-33 95 00 Jobbnummer
9753223