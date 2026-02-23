Sommarvikarie behandlingsassistent på Boende Vasa
2026-02-23
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som sedan början av 50-talet bedriver socialt arbete genom ett 30-tal olika verksamheter runtom i Göteborg. Vårt arbete utgår från en kristen värdegrund som värnar om människan. Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför och där alla människor kan leva ett värdigt liv.
Nu rekryterar vi sommarvikarier och söker dig som vill jobba som behandlingsassistent på Boende Vasa i sommar, tillsammans med oss mot vår vision; ett värdigt liv för alla!
Boende Vasa
Läs om hur det är att arbeta hos oss på Boende Vasas karriärsida och om själva verksamheten på räddningsmissionen.se/boendevasa innan du söker.
Arbetet innebär att identifiera och ta tillvara våra klienters styrkor samt att stödja dem i att hitta motivation till varaktig förändring i sina liv. Vi stöttar klienterna i att bryta invanda mönster och erbjuder stöd i olika livssituationer.
I uppdraget ingår att följa med klienterna till möten, samverka och hålla kontakt med hälso- och sjukvård samt socialtjänst, samt att ge praktiskt stöd i vardagen genom exempelvis tvätt, städning och matlagning.
Räddningsmissionen erbjuder Vi vill att våra medarbetare ska må bra! Som anställd hos oss blir du en del av en varm och prestigelös arbetsplats med kompetenta kollegor, där värdegrunden genomsyrar både arbetsmiljön och bemötandet mot de vi är till för.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Vi söker dig som tror på varje människas rätt till ett värdigt liv och som vill jobba för ett mer medmänskligt samhälle. Du är engagerad, självgående och duktig på att stötta och motivera de boende. Du är lyhörd, kommunikativ och har bra samarbetsförmåga, vilket gör det lätt för dig att bygga relationer till både klienter och kollegor. Genom ditt lågaffektiva bemötande förebygger du hot- och våldssituationer och behåller lugnet i stressade situationer. Tillsammans med dina medarbetare bidrar du till en trygg boendemiljö där alla känner sig sedda och får den stöttning de behöver.
Vi vill att du:
Studerar inom socialt arbete eller har utbildning som socialpedagog eller som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Och/eller har erfarenhet av att jobba med samsjuklighetsproblematik, missbruk och psykisk ohälsa.
Har utbildning eller erfarenhet av att jobba utifrån metoden lågaffektivt bemötande.
Är trygg med ensamarbete.
Har B-körkort.
Har god förmåga att uttrycka och formulera dig på svenska i tal och skrift samt dokumentationserfarenhet.
Har stort intresse för vår målgrupp.
Har läst och delar Räddningsmissionens värdegrund och viljan att följa bemötandekoden.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet. För oss är "möten i ögonhöjd" ett viktigt riktmärke i såväl mötet med målgruppen som mellan medarbetarna. Vi är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens värderingar.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Sommarvikarie Anställning: 4 veckor och meriterande 6-8 veckor Arbetstid: Treskift Dag 8.00-16.30, Kväll 11.30-22.00 och Natt 16.00-08.30 inkl sovande jour 23.00-07.00 Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar Visions kollektivavtal "Hälsa, vård och övrig omsorg". Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Sista dag att ansöka är 31 mars
Varmt välkommen med din ansökan! Vi hör av oss när vi har behov av nya timvikarier.
Eva Sjöberg Enhetschef Boende Vasa Tillsammans gör vi skillnad! raddningsmissionen.se
Arbetsgivare Ideella Fören Göteborgs Räddningsmission Med Fir
Vasagatan 14
411 24 GÖTEBORG Arbetsplats
Räddningsmissionen
