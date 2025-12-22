Sommarvikariat undersköterskor/vårdbiträden till HSL
2025-12-22
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vi söker nu undersköterskor/ sjuksköterskestuderande till vår verksamhet i sommar.
Vill du arbeta med HSL-uppgifter och vara en del av vårt HSL-team?
Vi söker dig som är intresserad av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen är i centrum. Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I vår värdegrund utgår vi från ledorden Medborgarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar. Vårt upptagningsområde är Umeå med kommundelarna Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar.
Vi söker just nu undersköterskor/utbildad vårdbiträde till våra tre verksamheter; hemsjukvården, vård-och omsorgsboende och kvälls-och nattpatrullen.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som undersköterska/utbildat vårdbiträde inom Hälso- och sjukvård arbetar du med delegerade arbetsuppgifter på primärvårdsnivå tillsammans med våra sjuksköterskor. Du kommer att utföra av sjuksköterska delegerade uppgifter som t ex utdelning av APO-doser, omläggningar, venprovstagning och blodtrycks/pulstagning.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har läst minst två terminer på sjuksköterskeprogrammet som önskar ett flexibelt och utvecklande arbete. Du har erfarenhet av arbete inom vården och har tidigare arbetat med medicinska arbetsuppgifter som blodprovstagning, såromläggning, provtagning och läkemedelsdelegering från sjuksköterska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av hemtjänst, vård och omsorgsboende, personlig assistans, akutsjukvård, slutenvård eller mottagningsarbete. Vi ser gärna att du är sjuksköterske- eller läkarstudent.
Du har god initiativförmåga och är bra på att tänka nytt. Du har förmåga att jobba självständigt samtidigt som du ser vikten av samarbete med olika yrkesprofessioner där även personen själv har en aktiv roll. Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med såväl personerna som vårdas och dess närstående. Du är bra på att samarbeta och vill bidra till en god kommunikation och samverkan med andra aktörer.
Du har körkort och är van att köra bil. Då det kan förekomma pälsdjur och rökning på arbetsplatsen bör du inte vara allergisk. Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer via teams sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Övrig information
Tjänsten avser vikariat, heltid, under perioden, 15/6-9/8, vi erbjuder även anställning till och med 31/8. Inskolningen startar 1/6.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
