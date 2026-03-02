Sommarvikariat som vaktmästare
2026-03-02
Är du händig och vill göra en stor insats inom vård och omsorg? Då ska du söka tjänsten som vaktmästare hos oss.
Om arbetsplatsen
Nu söker vi en sommarvikarier inom avdelningen Fastighet och lokal. Här kommer du arbeta som vaktmästare på vård och Omsorgsförvaltningen där du kommer ansvara för service och drift i våra fastigheter. Våra största kunder är våra vårdboende för äldre där vi hjälper verksamheterna med allt från sophantering, körning av mediciner, flytt av möbler och uppsättning av hyllor m.m.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som vikarie får du 250 kronor i friskvårdsbidrag, för varje arbetad månad.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vårt grunduppdrag är att se till så att våra kunder får den allra bästa vården vi kan erbjuda. Även om du inte är den som utför de arbetsuppgifterna ger du vår legitimerade personal förutsättningar för just det. Du avlastar vårdpersonalen där du kan i form av att sköta sophantering, mindre reparationer, felanmälningar till fastighetsägarna och egentlig det som behövs för att huset och verksamheten ska rulla så smidigt som möjligt.
Du kommer att tilldelas en eller flera fastigheter som kommer vara ditt ansvar att sköta, rondera och hjälpa personalen utifrån vad de har behov av. Vi använder oss av ett ärendehanteringssystem för att strukturera vårt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning, gärna inriktad mot de mer praktiska ämnena. Har du arbetslivserfarenhet från hantverkaryrken eller från serviceyrken är detta meriterande Vi ser att du är en riktig lagspelare som gärna hoppar in där det behövs och att du verkligen vill ge den bästa servicen ut till våra verksamheter.
B-körkort är ett krav.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du behöver ha en mycket stark känsla för service och du är bra på att samarbeta.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Månadslönen för tjänsten är omkring 27 000. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuden månadslön baseras på bland annat utbildning, erfarenhet och kompetens. Tillsvidareanställning heltid, provanställning kan komma att tillämpas.
Löpande urval sker.
Tillträdesdatum: 2026-06-01
Slutdatum: 2026-08-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
