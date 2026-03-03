Sommarvikariat miljö- och livsmedelsinspektör
2026-03-03
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mörbylånga kommun, Miljö och bygg i Mörbylånga
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Som miljö- och livsmedelsinspektör på miljöenheten under sommarmånaderna kommer du att bistå enheten i ärendehandläggning och tillsynsarbete. Den prioriterade arbetsuppgiften är utövande av tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, framför allt avloppstillsyn och livsmedelstillsyn. Arbetet innebär utförande av platsbesök och dialog med verksamhetsutövare, privatpersoner samt näringsidkare i vår kommun. Efter genomfört platsbesök upprättas tillsynsprotokoll eller beslut i anslutning till tillsynsbesöket.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och har en känsla för god service och kvalitet. I ditt arbete strävar du efter ett gott bemötande där dialog och samarbete väger tungt. Som person är du effektiv med en känsla för planering. Du förväntas planera ditt arbete på egen hand vilket innebär att du är ansvarstagande och noggrann. Vi söker dig som uttrycker dig väl i både tal och skrift, detta eftersom arbetet innebär både muntlig dialog och förmedling av budskap i skrift. Vi söker dig som har relevant utbildning inom miljöområdet. Det är meriterande om du tidigare bedrivit tillsyn inom miljö- eller livsmedelsområdet.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
