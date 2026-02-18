Sommarvikariat lokalvård
2026-02-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
, Malmö
eller i hela Sverige
Lunds Kommuns Fastigheter AB (LKF) är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta. Vi äger och förvaltar drygt 12 000 hyreslägenheter. Utöver bostäder äger vi flertalet av kommunens äldreboenden, stadsdelscentrum samt attraktiva affärslokaler i Lunds centrum.
LKF strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos LKF är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom LKF en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av värdeorden Mänsklig, Pålitlig, Långsiktig och Utvecklande. De ligger till grund för vårt dagliga arbete och mötet med vardagen. Nu söker vi dig som tillsammans med oss på LKF vill bli en del av vårt lokalvårdstema denna sommar. I denna annons rekryterar vi lokalvårdare till samtliga förvaltningsområdena under juni till augusti och vikariaten varierar i längd, 4-10 veckor, därav vi gärna ser en flexibilitet gällande tillgänglighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
I arbetet som lokalvårdare får du ansvar för att det är rent och fint i våra trappuppgångar och tvättstugor. På detta sätt bidrar du till att våra kunder har en trygg och trivsam boendemiljö. LKF erbjuder dig en positiv arbetsmiljö och erfarenhet från fastighetsbranschen. Många tycker att gemenskapen med arbetskamraterna är något av det allra bästa med att arbeta på LKF - och när man trivs är det lättare att få andra att trivas, såväl kunder som arbetskamrater.
Din profil
För att trivas och göra ett riktigt bra jobb som lokalvårdare så ser vi att du är serviceinriktad, initiativtagande och noggrann. Du är en lagspelare som trivs att arbeta i en grupp samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. För oss är det viktigt med en blandad arbetsgrupp med medarbetare i blandade åldrar, varierande bakgrunder och olika personligheter.
Som lokalvårdare ska du ha goda kunskaper i svenska. Du ska även ha tidigare erfarenhet av liknande arbete. Det är meriterande om du har något av yrkesbevisen SRY, PRYL eller motsvarande. Det är även meriterande om du har B-körkort för manuellt växlad bil.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2026. Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Skriv gärna i din ansökan när du är tillgänglig för arbete samt om du önskar arbeta på ett specifikt område (norr, söder, öst, väst). Observera att denna annons gäller endast sommarvikariat för lokalvårdare.
Datum för tillsättning av tjänsten sker efter överenskommelse.
Har du frågor angående tjänsten eller själva rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterande skötselchef på:
Söder - madeleine.lindskog@lkf.se
Väster - kristina.Ilicpesut@lkf.se
Norr - paul.petersson@lkf.se
Öster - theodor.klippe@lkf.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt gällande kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb.
