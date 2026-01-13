Sommarvikariat Leg. Sjuksköterska
2026-01-13
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av att av att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård. Ditt arbete kommer att vara förlagd till HSV-enheten, tillsammans med dina kollegor blir du en del i kommunens Hälso- och sjukvårdsteam.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska är önskvärt. Erfarenhet av arbete inom hemsjukvården och vård av äldre människor och människor med funktionsnedsättningar är meriterande. Även vidareutbildning inom distrikt, geriatrik och diabetes är meriterande.
B-körkort
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på 100 % under sommaren 2026.
Tillträde och anställningsperiodens längd sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 260331
Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Vårdförbundet
Malin Lundman malin.lundman@alvsbyn.se 0929-170 00 Jobbnummer
